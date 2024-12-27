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    • «Зенит» предложил 9 миллионов за игрока, на которого претендовал «Краснодар»

    «Зенит» предложил 9 миллионов за игрока, на которого претендовал «Краснодар»

    «Зенет» готов заплатить 9 миллионов евро с учетом бонусов за 24-летнего защитника Гастона Мартирену из авельянедского «Расинга». По данным журналиста Сесара Луис Мерло, петребружцы также готовы перечислить аргентинскому клубу определенный процент от суммы перепродажи игрока.

    Летом сообщалось, что Мартирена был близок к переходу в «Краснодар», но сделка так и не состоялась.

    • 24-летний уругваец провел в этом году за «Расинг Клуб» 38 матчей, забил 6 голов, отдал 7 передач.
    • Его соглашение с аргентинским клубом рассчитано до конца 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Мартирены в 5 миллионов евро.

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    Источник: страница Сесара Луиса Мерло в соцсети X

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    27.12.2024 19:07
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    Комментарии (12)
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    R_a_i_n
    1735317049
    Та не. Нищие по 5 лимонов не покупают. Вот если 50
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    FCSpartakM
    1735318736
    Переплатить в 2 раза за не 100% прав . Хахахах, типичный зенет)
    Ответить
    subbotaspartak
    1735320841
    «Зенет» готов заплатить... Переименовали?
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1735323166
    Ещё один латиноамериканец
    Ответить
    Semenycch
    1735325319
    Игрок не плохой, но не более. Зенит не усилит.
    Ответить
    n876
    1735326931
    Зенит позор российского футбола.
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    Борис34684
    1735353207
    Похоже писака сегодня с похмелья,бывает.
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    Скунсы питера
    1735361930
    зенет, ха ха, позор российского футбола.
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