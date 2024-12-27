«Зенит» предложил 9 миллионов за игрока, на которого претендовал «Краснодар»

«Зенет» готов заплатить 9 миллионов евро с учетом бонусов за 24-летнего защитника Гастона Мартирену из авельянедского «Расинга». По данным журналиста Сесара Луис Мерло, петребружцы также готовы перечислить аргентинскому клубу определенный процент от суммы перепродажи игрока.

Летом сообщалось, что Мартирена был близок к переходу в «Краснодар», но сделка так и не состоялась.