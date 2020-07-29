Евсеев – о календаре РПЛ: «Почему в феврале играем в Екатеринбурге? Зимой должны играть в южных городах»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил календарь на сезон-2020/21 РПЛ.

«Узнали календарь на сезон. В августе четыре игры дома против команд, которые финишировали на 2-м, 5-м, 6-м и 7-м местах.

Думаю, зрителям будет интересно, и эти матчи должны подогреть интерес к чемпионату в целом.

Шесть стартовых туров сыграем меньше чем за три недели, но это нормально. Условия одинаковые для всех.

Мне сложно понять, если объявлено, что зимой надо играть в южных городах, почему мы в феврале играем в Екатеринбурге? Погода там идентична уфимской, это вызывает вопросы.

Но в целом, даже учитывая серии выездных матчей в начале и конце сезона, все нормально. И одинаково для всех. В любом случае каждому клубу играть дома и в гостях, – написал Евсеев.