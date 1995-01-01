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    Евсеев – о календаре РПЛ: «Почему в феврале играем в Екатеринбурге? Зимой должны играть в южных городах»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил календарь на сезон-2020/21 РПЛ.

    «Узнали календарь на сезон. В августе четыре игры дома против команд, которые финишировали на 2-м, 5-м, 6-м и 7-м местах.

    Думаю, зрителям будет интересно, и эти матчи должны подогреть интерес к чемпионату в целом.

    Шесть стартовых туров сыграем меньше чем за три недели, но это нормально. Условия одинаковые для всех.

    Мне сложно понять, если объявлено, что зимой надо играть в южных городах, почему мы в феврале играем в Екатеринбурге? Погода там идентична уфимской, это вызывает вопросы.

    Но в целом, даже учитывая серии выездных матчей в начале и конце сезона, все нормально. И одинаково для всех. В любом случае каждому клубу играть дома и в гостях, – написал Евсеев.

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    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4477

      САДЫЧОК 1 час назад

      Вот и посмотрим Евсеев (стратег хренов ) чего ты стоишь ! Если бы не Беленов ...стартовал бы в Фнл ! По забитым мячам предпоследнее место !

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      Рейтинг: +2678

      АртурZaСМ 1 час назад

      Я тоже всегда об этом задумывался. Раз в России такие погодные условия, почему нельзя составить календарь так, что бы все игры в холодное время года играть в более тёплых городах на юге и домашние матчи Зенита тоже поскольку возможности СП Арены позволяют играть в любое время года... , а не бегать при -20

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      Рейтинг: +4477

      САДЫЧОК > АртурZaСМ 1 час назад

      Где , ты видел минус 20 ? А , вот при плюс 35 -действительно опасно бегать !

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      Рейтинг: +2457

      Cleaner 1 час назад

      Может у чиновников, составляющих календарь игр, плохо с географией? Но скорее всего, им просто наплевать, кто, с кем, и когда играет. Если какой то клуб(условный Зенит) с хорошим фмнансированием заранее попросит место и время игр, тогда другое дело, можно и пойти на встречу пожеланиям.

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      Рейтинг: +10874

      Garrincha58 1 час назад

      всем не угодишь они 16 команд не могут распределить, а хотят ещё 18 заболамутить

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      Рейтинг: +2678

      АртурZaСМ > Garrincha58 1 час назад

      Ахмат, Сочи, Ростов, Краснодар, Зенит (в связи с возможностями стадиона). Вот уже 5 игр из 8 в туре можно проводить в комфортных условиях...

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      Рейтинг: +5292

      alp 2 часа назад

      потому что спартак из 6 первых туров будет играть в москве.. остальное не важно

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      Рейтинг: +2348

      serhio80 > alp 11 минут назад

      потому что куй у тебя во рту) когда к людям обращаешься доставай его

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      Рейтинг: +15912

      bset 2 часа назад

      К календарю есть вопросы, но уже сейчас намного лучше, чем было раньше. Особенно нравится, что команды из топ-6 между собой играют не больше одного матча за тур, а первые три тура обходятся без дерби (ну, по крайней мере в прошлом сезоне так делали). Но в феврале играть в Екатеринбурге - это, конечно, бред еще тот. И кругами-то особо не поменяешься. А переносы нежелательны в связи с плотностью календаря.

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      Рейтинг: +2385

      absent32 2 часа назад

      Вадим Валентинович играете не в феврале, а в марте с Уралом в Екатеринбурге. если быть точнее 5-8 марта. хотя март там у вас тоже жестокий бывает)))

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