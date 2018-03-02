Евсеев – и. о. главного тренера «Амкара»

После ухода Гаджи Гаджиева с поста главного тренера «Амкара» его обязанности принял Вадим Евсеев.

42-летний специалист на протяжении трех с перерывом лет был членом тренерского штаба пермяков.

«Вадиму Валентиновичу Евсееву 42 года. В его яркой карьере футболиста – 20 матчей и один забитый мяч в составе национальной сборной России, шесть побед в национальном первенстве со «Спартаком» и «Локомотивом», четыре завоeванных Кубка страны и два Суперкубка.

Тренерская карьера Вадима Евсеева началась пять лет тому назад в Иваново, где он был ассистентом главного тренера «Текстильщика», а потом и возглавлял команду, ставшую под его руководством самой результативной в ПФЛ», – представила и. о. главного тренера пресс-служба клуба.

После 20 туров чемпионата России «Амкар» занимает 13 место в турнирной таблице. Завтра команда встретится с «Зенитом» в рамках 21 тура.