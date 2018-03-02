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    Евсеев – и. о. главного тренера «Амкара»

    После ухода Гаджи Гаджиева с поста главного тренера «Амкара» его обязанности принял Вадим Евсеев.

    42-летний специалист на протяжении трех с перерывом лет был членом тренерского штаба пермяков.

    «Вадиму Валентиновичу Евсееву 42 года. В его яркой карьере футболиста – 20 матчей и один забитый мяч в составе национальной сборной России, шесть побед в национальном первенстве со «Спартаком» и «Локомотивом», четыре завоeванных Кубка страны и два Суперкубка.

    Тренерская карьера Вадима Евсеева началась пять лет тому назад в Иваново, где он был ассистентом главного тренера «Текстильщика», а потом и возглавлял команду, ставшую под его руководством самой результативной в ПФЛ», – представила и. о. главного тренера пресс-служба клуба.

    После 20 туров чемпионата России «Амкар» занимает 13 место в турнирной таблице. Завтра команда встретится с «Зенитом» в рамках 21 тура.

    Источник: ФК «Амкар»

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    02.03.2018 14:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 19:26

      В ивановском Текстильщике его работа была заметна.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 18:54

      ну поглядим как в роли главного на уровне ПЛ у него получиться. успехов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 марта 2018, 16:09

      Как игрок Евсеев запомнился... Надо Пермь на плаву удержать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 марта 2018, 15:35

      Успехов с Амкаром !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 2 марта 2018, 14:49

      Удачи Вадиму и команде

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 2 марта 2018, 14:22

      Йух вам!

      1
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