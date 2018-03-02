Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евсеев – и. о. главного тренера «Амкара»

2 марта 2018, 14:06
6

После ухода Гаджи Гаджиева с поста главного тренера «Амкара» его обязанности принял Вадим Евсеев.

42-летний специалист на протяжении трех с перерывом лет был членом тренерского штаба пермяков.

«Вадиму Валентиновичу Евсееву 42 года. В его яркой карьере футболиста – 20 матчей и один забитый мяч в составе национальной сборной России, шесть побед в национальном первенстве со «Спартаком» и «Локомотивом», четыре завоeванных Кубка страны и два Суперкубка.

Тренерская карьера Вадима Евсеева началась пять лет тому назад в Иваново, где он был ассистентом главного тренера «Текстильщика», а потом и возглавлял команду, ставшую под его руководством самой результативной в ПФЛ», – представила и. о. главного тренера пресс-служба клуба.

После 20 туров чемпионата России «Амкар» занимает 13 место в турнирной таблице. Завтра команда встретится с «Зенитом» в рамках 21 тура.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Евсеев Вадим
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бабушка Зильзиля
1519989761
Йух вам!
Ответить
арейская
1519991386
Удачи Вадиму и команде
Ответить
XaXatyn
1519994137
Успехов с Амкаром !
Ответить
insider_retro
1519996142
Как игрок Евсеев запомнился... Надо Пермь на плаву удержать!
Ответить
OfaZavr
1520006067
ну поглядим как в роли главного на уровне ПЛ у него получиться. успехов!
Ответить
zigbert
1520008017
В ивановском Текстильщике его работа была заметна.
Ответить
Главные новости
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
23:44
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
23:38
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
23:13
1
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
22:49
23
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
22:41
3
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
10
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
7
Все новости
Все новости
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
23:25
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
10
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
4
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
11
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
2
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
2
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+