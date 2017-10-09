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    Евсеев: «Спартак» не будет бороться за чемпионство»

    Бывший футболист «Спартака» Вадим Евсеев, ныне являющийся тренером «Амкара», не верит, что красно-белые в нынешнем сезоне смогут побороться за чемпионство.

    Напомним, что на данный момент московская команда занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

    – Вы можете себе представить, что «Спартак» еще и за чемпионство поборется?

    – За чемпионство – нет. Тут, думаю, все понятно. А вот на третье место, которое даст место в отборочном турнире Лиги чемпионов, еще вполне можно подняться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2017 01:36
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 октября 2017, 15:06

      Евсееву. «Спартак» будет бороться за чемпионство независимо от твоего мнения!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 9 октября 2017, 13:24

      Х...й тебе , Вадик!

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Kotofey75 9 октября 2017, 15:03

      О, ты Вадика цитируешь!

      1
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > serppion 9 октября 2017, 15:18

      Вадик по жизни после этой фразы мог больше ничего в футболе не делать))

      0
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      Рейтинг: +22

      drago922 9 октября 2017, 12:45

      Спартак всегда боролся за чемпионство , или пытался это делать

      4
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > drago922 9 октября 2017, 12:51

      технически все команды играют в одном чемпионате и формально стараются набрать как можно больше очков и следовательно стать чемпионами, но думаю положа руку на сердце, перед спартаком последние лет пять никто такую задачу не ставил, для начала нужно найти свою игру, а потом уже ставить задачи перед командой.

      2
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 12:21

      Спартак за чемпионство борется всегда. А какое место займёт, это другой вопрос.

      3
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      Рейтинг: +11358

      alp 9 октября 2017, 12:10

      У спартака все еще впердиф..

      -1
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 9 октября 2017, 11:19

      Все будет зависеть только от результатов. Еще куча игр с прямыми конкурентами. Так что рано такое заявлять.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 октября 2017, 11:18

      Не согласен с Евсеевым-думаю у Спартака еще все впереди.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 октября 2017, 11:16

      поживём увидим в мире футбола всё может произойти

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 9 октября 2017, 10:18

      Чего гадать то на кофейной гуще, еще целых 18-ть туров, господа.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > chempion_cska 9 октября 2017, 11:07

      полностью согласен. еще даже первый круг не сыгран, а эти "эксперты" уже кому-то медали повесили, а кого-то приговорили.

      5
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      Рейтинг: +11358

      alp > OfaZavr 9 октября 2017, 12:12

      В нынешнем своем состоянии Спартак не может бороться за чемпионство.. Возможно, он усилится. и здорово прибавит во второй части, но время уже упущено - ведь конкуренты, которые уже далеко впереди, так же будут усиливаться.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > alp 9 октября 2017, 18:36

      В любой момент может черная полоса начаться у Зенита и Локомотива и они проиграют несколько матчей подряд, а Спартак воспользуется этим. Поэтому посмотрим как получиться.

      1
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      Рейтинг: +17983

      paracetamol 9 октября 2017, 09:50

      - Вы не хотите побороться за чемпионство?
      - Не нам что-то расхотелося...

      2
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