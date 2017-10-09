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Евсеев: «Спартак» не будет бороться за чемпионство»

9 октября 2017, 01:36
35

Бывший футболист «Спартака» Вадим Евсеев, ныне являющийся тренером «Амкара», не верит, что красно-белые в нынешнем сезоне смогут побороться за чемпионство.

Напомним, что на данный момент московская команда занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

– Вы можете себе представить, что «Спартак» еще и за чемпионство поборется?

– За чемпионство – нет. Тут, думаю, все понятно. А вот на третье место, которое даст место в отборочном турнире Лиги чемпионов, еще вполне можно подняться.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Евсеев Вадим
Комментарии (35)
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Евгений П
1507519529
Спартак будет бороться за выход в ФНЛ
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Томь вперёд
1507520372
Надежда умирает последней, хотя если объективно, Зенит с таким составом в этом сезоне вряд ли кто-то остановит.
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Сармат Ростов
1507522919
ХЗ. 18 туров впереди, любая команда может подняться на вершину...
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Супермачо
1507526429
На это мы дружно ответим понятной ему фразой: "Х.. тебе!!!"
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Spiridonovich
1507530484
Как только восстановятся 11 игроков основы, Спартак доставит ещё неприятностей и Зениту и ЦСКА. Обе эти команды позорно сдали свои матчи в кубке страны, чтобы не встретиться со Спартаком в этом розыгрыше.
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chempion_cska
1507533504
Чего гадать то на кофейной гуще, еще целых 18-ть туров, господа.
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Полная Канистра
1507536971
поживём увидим в мире футбола всё может произойти
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Диктор
1507537122
Не согласен с Евсеевым-думаю у Спартака еще все впереди.
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alp
1507540205
У спартака все еще впердиф..
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drago922
1507542311
Спартак всегда боролся за чемпионство , или пытался это делать
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