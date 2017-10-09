Евсеев: «Спартак» не будет бороться за чемпионство»

Бывший футболист «Спартака» Вадим Евсеев, ныне являющийся тренером «Амкара», не верит, что красно-белые в нынешнем сезоне смогут побороться за чемпионство.

Напомним, что на данный момент московская команда занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

– Вы можете себе представить, что «Спартак» еще и за чемпионство поборется?

– За чемпионство – нет. Тут, думаю, все понятно. А вот на третье место, которое даст место в отборочном турнире Лиги чемпионов, еще вполне можно подняться.