Евсеев: «Спартак» не будет бороться за чемпионство»

Евсееву. «Спартак» будет бороться за чемпионство независимо от твоего мнения!
Бывший футболист «Спартака» Вадим Евсеев, ныне являющийся тренером «Амкара», не верит, что красно-белые в нынешнем сезоне смогут побороться за чемпионство.
Напомним, что на данный момент московская команда занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
– Вы можете себе представить, что «Спартак» еще и за чемпионство поборется?
– За чемпионство – нет. Тут, думаю, все понятно. А вот на третье место, которое даст место в отборочном турнире Лиги чемпионов, еще вполне можно подняться.