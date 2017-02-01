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    Гаджиев: «Евсеев получил много опыта в «Амкаре», который поможет стать ему большим и классным тренером»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение Вадима Евсеева стать одним из тренеров «Текстильщика».

    «Нам очень жаль, что он ушел. Евсеев – прекрасный помощник, как и Каряка. У меня все помощники отличные, но эти двое были с самого начала работы в «Амкаре». Каряка и Евсеев выполнили качественно огромный объем работы. У нас были сложные периоды, но они со всем справились.

    Евсеев получил много опыта в «Амкаре», который поможет стать ему большим и классным тренером. Желаю ему только удачи и успехов в предстоящей работе. Он великолепный специалист, и хочется, чтобы у него все получилось в тренерской карьере», – сказал Гаджиев.

    После 16 туров иваноская команда занимает седьмую позицию в таблице зоны Запад.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.02.2017 08:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24254

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 22:33

      Вадим Валентинович ! Самое время сказать своё слово. Ведь вы сильный человек, с характером ! Успешной вам карьеры !

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 1 февраля 2017, 13:41

      Длинный язык и независимый характер вряд ли позволят Вадику сделать яркую карьеру.

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 1 февраля 2017, 11:19

      удачи

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