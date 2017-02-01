Гаджиев: «Евсеев получил много опыта в «Амкаре», который поможет стать ему большим и классным тренером»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение Вадима Евсеева стать одним из тренеров «Текстильщика».

«Нам очень жаль, что он ушел. Евсеев – прекрасный помощник, как и Каряка. У меня все помощники отличные, но эти двое были с самого начала работы в «Амкаре». Каряка и Евсеев выполнили качественно огромный объем работы. У нас были сложные периоды, но они со всем справились.

Евсеев получил много опыта в «Амкаре», который поможет стать ему большим и классным тренером. Желаю ему только удачи и успехов в предстоящей работе. Он великолепный специалист, и хочется, чтобы у него все получилось в тренерской карьере», – сказал Гаджиев.

После 16 туров иваноская команда занимает седьмую позицию в таблице зоны Запад.