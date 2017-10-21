Евсеев: «В матче «Спартак» – «Амкар» был чистый пенальти»

Тренер «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 14-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Амкаром» (0:0).

«Пенальти был чистый. Все, у «Спартака» фарта больше нет», — сказал Евсеев.

Напомним, что в концовке встречи вратарь «Спартака» Александр Селихов столкнулся с защитником Брайаном Идову. Арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти и показал игроку пермяков желтую карточку.