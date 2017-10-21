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    Евсеев: «В матче «Спартак» – «Амкар» был чистый пенальти»

    Тренер «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 14-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Амкаром» (0:0).

    «Пенальти был чистый. Все, у «Спартака» фарта больше нет», — сказал Евсеев.

    Напомним, что в концовке встречи вратарь «Спартака» Александр Селихов столкнулся с защитником Брайаном Идову. Арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти и показал игроку пермяков желтую карточку.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.10.2017 22:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 октября 2017, 10:49

      были бы довольны что ноги унесли, да ничью заработали, а то только на левые пенальти надеяться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 октября 2017, 05:29

      купите себе носовые платки нытики

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2017, 01:13

      Чё то сразу вспомнилась реплика в камеру.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 22 октября 2017, 00:14

      Спартак участвует в чемпионской гонке его нельзя трогать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 00:05

      Тащат гнилой спирдяк за уши. Что за судья судил? Зенит засудил, Амкар засудил, а все талдят, что молодой и перспективный.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 21 октября 2017, 22:53

      Для начала давайте ЧЕСТНО скажем, что пенальти не было!!! Но, если бы поставили, то Спартак вообще оказался бы в ж...!!! Слабая команда... На редкость слабая!!!

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 октября 2017, 22:20

      Не хер было выебы..ться.

      -1
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