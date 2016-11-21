Фанатов «Спартака» накажут за использование пиротехники, а ЦСКА – за выломанные кресла

На очередном заседании КДК РФС будет рассмотрено поведение болельщиков в игре 14-го тура российской Премьер-лиги между «Арсеналом» и ЦСКА (0:1), в котором фанаты армейцев бросали выломанные кресла на беговую дорожку. Кроме того, нарушения Дисциплинарного регламента РФС были допущены в матчах «Спартак» – «Амкар» (1:0) и «Зенит» – «Крылья Советов» (3:1).

«Болельщики «Арсенала» и ЦСКА использовали и бросали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику. Помимо этого, болельщики армейцев бросали предметы на беговую дорожку – кресла.

Болельщики «Спартака» использовали и бросали пиротехнику. Тренер «Амкара» Вадим Евсеев выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. В матче «Зенит» – «Крылья Советов» болельщики гостей использовали пиротехнику», – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.