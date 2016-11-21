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  • Фанатов «Спартака» накажут за использование пиротехники, а ЦСКА – за выломанные кресла

Фанатов «Спартака» накажут за использование пиротехники, а ЦСКА – за выломанные кресла

21 ноября 2016, 10:55
6

На очередном заседании КДК РФС будет рассмотрено поведение болельщиков в игре 14-го тура российской Премьер-лиги между «Арсеналом» и ЦСКА (0:1), в котором фанаты армейцев бросали выломанные кресла на беговую дорожку. Кроме того, нарушения Дисциплинарного регламента РФС были допущены в матчах «Спартак»«Амкар» (1:0) и «Зенит»«Крылья Советов» (3:1).

«Болельщики «Арсенала» и ЦСКА использовали и бросали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику. Помимо этого, болельщики армейцев бросали предметы на беговую дорожку – кресла.

Болельщики «Спартака» использовали и бросали пиротехнику. Тренер «Амкара» Вадим Евсеев выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. В матче «Зенит» – «Крылья Советов» болельщики гостей использовали пиротехнику», – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Арсенал ЦСКА Зенит Крылья Советов Евсеев Вадим
Комментарии (6)
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Krasnodar 123
1479715541
ДИКАРИ, ЧТО ТУТ СКАЗАТЬ!
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prtcs
1479717285
Это называют "12 игрок". От таких "игроков" - убытки и позор.
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Kosmotoga
1479719814
дети воспитанные геенами.Нет в жизни смысла у них.Когда ничем мозг не занят идут на стадион ломать кресла.Такие убогие фанАтишки.
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vladimir-7
1479722535
Их вылавливать и штрафовать тысяч на 10, помимо поломанного инвентаря. Кроме этого публично показывать их фото перед матчами. А если нашли у болельщиков пиротехнику на входе на стадион, то не пускать их и штраф на 5 тыс.руб. А вылавливать нужно, чтобы не наказывали по нарушению с трибун.
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