«Хоть чему-то научил!» Евсеев пошутил об остановившем мяч задом Круговом

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал эпизод в матче «Зенит» – «Арсенал» (3:1), в котором защитник питерцев Данил Круговой задом остановил мяч.
«Хоть чему-то научил Кругового! Правда, если еще так сделает, сядет на лавку!» – написал Евсеев в инстаграме.
- Во время матча 9-го тура прошлого сезона РПЛ между «Динамо» и «Уфой» произошел забавный эпизод. Евсеев задом остановил мяч, покинувший пределы поля.
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Источник: инстаграм Вадима Евсеева