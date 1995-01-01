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    РПЛ. «Динамо» дома сыграло вничью с «Уфой»

    В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле не сумело обыграть «Уфу».

    Команды так и не открыли счет в игре, расписав нулевую ничью.

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Динамо (Москва) – Уфа – 0:0 (0:0)

    «Динамо»: Лещук, Рыков, Паршивлюк, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Нойштедтер, Жоаозиньо (Грулев, 70), Игбун, Филипп, Нжи (Шиманьски, 45+1).

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Йокич (Терентьев, 84), Табидзе, Круговой, Фомин, Емельянов, Карп, Тилль (Гиоргобиани, 73), Кротов (Бизяк, 65).

    Предупреждения: Евгеньев, 77 – Аликин, 25; Сухов, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +517

      Сенситив 11 минут назад

      редкий дебилоид хохол в очередной раз показал свою неспособность тренировать команду , даже уровня РПЛ, гнать пед... у надобно щас, если боссы хотят хоть чего-то, дождуца зимы, всё равно. ведь погонят, но сезон будет потерян, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +154

      Freddi555 14 минут назад

      Хохлов совсем слабый тренер стал, как и Кононов

      1
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      Рейтинг: +7343

      alex1951 15 минут назад

      ,,Тарас Бульба,,
      ...ну шо помогли вам эти ваши Филипы и Ширлимырли ?
      ....э-хх Динамо....э-ххх Спартак.....
      наступает пора менять вам ваших безмозглых бизнюков-боссов...да не на кого(((

      0
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      Рейтинг: +4501

      ilichkadr 20 минут назад

      Если Уфа выстояла в гостях, то дома в следующем туре могут хрюшкам и по пятачку настучать.

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