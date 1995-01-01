РПЛ. «Динамо» дома сыграло вничью с «Уфой»

редкий дебилоид хохол в очередной раз показал свою неспособность тренировать команду , даже уровня РПЛ, гнать пед... у надобно щас, если боссы хотят хоть чего-то, дождуца зимы, всё равно. ведь погонят, но сезон будет потерян, как-то так...))
В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле не сумело обыграть «Уфу».
Команды так и не открыли счет в игре, расписав нулевую ничью.
Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур
Динамо (Москва) – Уфа – 0:0 (0:0)
«Динамо»: Лещук, Рыков, Паршивлюк, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Нойштедтер, Жоаозиньо (Грулев, 70), Игбун, Филипп, Нжи (Шиманьски, 45+1).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Йокич (Терентьев, 84), Табидзе, Круговой, Фомин, Емельянов, Карп, Тилль (Гиоргобиани, 73), Кротов (Бизяк, 65).
Предупреждения: Евгеньев, 77 – Аликин, 25; Сухов, 71.