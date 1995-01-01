РПЛ. «Динамо» дома сыграло вничью с «Уфой»

В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле не сумело обыграть «Уфу».

Команды так и не открыли счет в игре, расписав нулевую ничью.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Динамо (Москва) – Уфа – 0:0 (0:0)

«Динамо»: Лещук, Рыков, Паршивлюк, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Нойштедтер, Жоаозиньо (Грулев, 70), Игбун, Филипп, Нжи (Шиманьски, 45+1).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Йокич (Терентьев, 84), Табидзе, Круговой, Фомин, Емельянов, Карп, Тилль (Гиоргобиани, 73), Кротов (Бизяк, 65).

Предупреждения: Евгеньев, 77 – Аликин, 25; Сухов, 71.

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