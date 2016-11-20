Евсеев: «Амкар» играл с достойной командой и хотел победить»

Тренер «Амкара» Вадим Евсеев поделился наблюдениями от гостевого матча 14-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1).

«Играли с достойной командой и хотели победить, но пропустили в добавленное время. Мы действовал и от себя, от своей игры, но соперник заставил сесть глубоко. Могли и забить, игрок наш с центра поля убегал один на один. Ни на кого ярлыки не вешаем: выигрываем и проигрываем мы командой. Видимо, что-то не донесли. В раздевалке все ребята были опустошенные, они все отдали, все силы, как и отдавали в предыдущих играх.

Гаджиев потерял голос и охрип, поэтому у бровки был я. Думаю, мы могли подготовиться лучше и более плодотворно, но подвела полгода. В минус 25 в Перми тренироваться тяжело. Мы хотели поработать в манеже, он почти достроен, но нас туда не пустили, потому что объект еще не сдан», – заявил Евсеев.