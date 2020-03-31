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    Евсеев: «Уфа – один из лучших клубов страны. С шестикратными чемпионами России в последний год на равных»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал фотографию в честь годовщины своего тренерского дебюта за клуб. Евсеев провел свой первый матч в качестве главного тренера уфимцев против ЦСКА, та игра завершилась со счетом 2:2.

    «Ровно год назад я дебютировал в качестве главного тренера «Уфы».Спасибо Шамилю Камиловичу Газизову за предложение возглавить один из лучших клубов страны! Это был сильный и интересный вызов, год пролетел незаметно.31 марта 2019 мы играли с ЦСКА в Москве. Вырвали ничью, уступая 0:2.Главное верить в себя и в своих игроков, в любой ситуации. Быть единым целым. Тогда все получится! А с ЦСКА, который тренирует Виктор Гончаренко, тоже возглавлявший «Уфу», мы уже сыграли трижды. И все три раза вничью – 2:2, 1:1 и 0:0. С шестикратными чемпионами России «Уфа» в последний год на равных!», – написал Евсеев в сопровождении к фотографии.

    • «Уфа» занимает в РПЛ девятое место, набрав 27 очков.
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      Публикация от text (@vadimevseev16)

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    31.03.2020 21:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      AleSan4es 6 часов назад

      Ты путаешь, на равных это когда играешь. А когда на воротах 11 человек стоит это уже не игра) да и проблемы с составом пока у коней)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5057

      Литейный4 15 часов назад

      Вадик превратил Уфу в автобус, хуже чем у туркмена Бердыя. На такую Уфу не будут ходить болельщики.

      6
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