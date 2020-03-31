Евсеев: «Уфа – один из лучших клубов страны. С шестикратными чемпионами России в последний год на равных»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал фотографию в честь годовщины своего тренерского дебюта за клуб. Евсеев провел свой первый матч в качестве главного тренера уфимцев против ЦСКА, та игра завершилась со счетом 2:2.

«Ровно год назад я дебютировал в качестве главного тренера «Уфы».Спасибо Шамилю Камиловичу Газизову за предложение возглавить один из лучших клубов страны! Это был сильный и интересный вызов, год пролетел незаметно.31 марта 2019 мы играли с ЦСКА в Москве. Вырвали ничью, уступая 0:2.Главное верить в себя и в своих игроков, в любой ситуации. Быть единым целым. Тогда все получится! А с ЦСКА, который тренирует Виктор Гончаренко, тоже возглавлявший «Уфу», мы уже сыграли трижды. И все три раза вничью – 2:2, 1:1 и 0:0. С шестикратными чемпионами России «Уфа» в последний год на равных!», – написал Евсеев в сопровождении к фотографии.