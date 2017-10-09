Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Евсеев не связывает взлет «Амкара» со своим возвращением в Пермь

    Тренер «Амкара» Вадим Евсеев не связывает подъем команды с последнего места в турнирной таблице Премьер-лиги со своим возвращением в Пермь. Он отметил, что после неудачного старта команда пришла к хорошему физическому состоянию, а также подъему способствовала появившаяся конкуренция за место в основном составе.

    После 12-ти туров «Амкар» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    – К моменту вашего возвращения «Амкар» занимал последнее место, но теперь все совсем иначе. Что вы вернули в команду – повысили уровень требовательности?

    – Это просто стечение обстоятельств. Причем тут я? Гаджиев правильно говорил о причинах того, что происходило. Поначалу команда была разбалансирована из-за того, что не все начали готовиться к сезону одновременно. Но сейчас игроки в хорошем физическом состоянии, есть конкуренция за место в составе. Отсюда и последние результаты.

    – Возвращение из «Динамо» культового для Перми центрального защитника Белорукова тоже сказалось?

    – Конечно. Он много лет был одним из лидеров «Амкара». Дмитрий, что называется, игрок с голосом, разговаривает на поле, дисциплинирует игроков, сплачивает. В первых играх у него тоже были ошибки, но потом он их исключил и сейчас выглядит достойно. Так же, как и вся команда. В последних играх она не пропускает – ноль пропущенных мячей в трех матчах и один – в пяти. Футболисты показывают, что могут играть хорошо!

    – Изменились ли ваши функции по сравнению с первым периодом работы в «Амкаре»?

    – В целом они те же: есть главный тренер, есть помощники, в число которых вхожу я. Возможно, Гаджи Муслимович дал мне больше полномочий в тренировочном процессе. Теперь провожу и некоторые теоретические занятия, что бывало и раньше, но тогда – реже.

    – Трудно ли психологически, уже поработав главным тренером, возвращаться в помощники?

    – Я такой человек, что к любой роли могу привыкнуть. Мне это нетрудно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2017 08:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11