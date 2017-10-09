Евсеев не связывает взлет «Амкара» со своим возвращением в Пермь

Тренер «Амкара» Вадим Евсеев не связывает подъем команды с последнего места в турнирной таблице Премьер-лиги со своим возвращением в Пермь. Он отметил, что после неудачного старта команда пришла к хорошему физическому состоянию, а также подъему способствовала появившаяся конкуренция за место в основном составе.

После 12-ти туров «Амкар» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

– К моменту вашего возвращения «Амкар» занимал последнее место, но теперь все совсем иначе. Что вы вернули в команду – повысили уровень требовательности?

– Это просто стечение обстоятельств. Причем тут я? Гаджиев правильно говорил о причинах того, что происходило. Поначалу команда была разбалансирована из-за того, что не все начали готовиться к сезону одновременно. Но сейчас игроки в хорошем физическом состоянии, есть конкуренция за место в составе. Отсюда и последние результаты.

– Возвращение из «Динамо» культового для Перми центрального защитника Белорукова тоже сказалось?

– Конечно. Он много лет был одним из лидеров «Амкара». Дмитрий, что называется, игрок с голосом, разговаривает на поле, дисциплинирует игроков, сплачивает. В первых играх у него тоже были ошибки, но потом он их исключил и сейчас выглядит достойно. Так же, как и вся команда. В последних играх она не пропускает – ноль пропущенных мячей в трех матчах и один – в пяти. Футболисты показывают, что могут играть хорошо!

– Изменились ли ваши функции по сравнению с первым периодом работы в «Амкаре»?

– В целом они те же: есть главный тренер, есть помощники, в число которых вхожу я. Возможно, Гаджи Муслимович дал мне больше полномочий в тренировочном процессе. Теперь провожу и некоторые теоретические занятия, что бывало и раньше, но тогда – реже.

– Трудно ли психологически, уже поработав главным тренером, возвращаться в помощники?

– Я такой человек, что к любой роли могу привыкнуть. Мне это нетрудно.