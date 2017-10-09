Евсеев не верит в чемпионские амбиции «Локомотива»

Тренер «Амкара» Вадим Евсеев не уверен, что «Локомотиву», который его команда обыграла в Москве, удастся навязать борьбу за чемпионское звание «Зениту». При этом он отметил, что второе место железнодорожникам занять вполне по силам.

– «Амкар» – один из всего двух клубов, которому в этом сезоне удалось обыграть «Локомотив», да еще и в Черкизове.

– «Локомотив» в этом сезоне очень организован. По-новому раскрываются многие футболисты – тот же Мануэль Фернандеш. Какое-то время до Семина он вообще уже не тренировался с командой, а при Юрии Павловиче заиграл совсем по-другому. Были проблемы на некоторых позициях – из-за чего, например, «на флажке» пришлось брать того же Эдера. «Локо» не теряет очки, которые другие теряют на ровном месте. Поэтому и идет на втором месте.

– С вами-то потерял.

– Потерял – и после этого стал играть по другой схеме, с четырьмя защитниками. После чего победы пошли, в том числе и крупные.

– Как думаете – может «Локомотив» навязать «Зениту» борьбу за золото, или объективные возможности у вашей бывшей команды вряд ли так высоки?

– Мне бы хотелось, чтобы Палыч поборолся за золото. Уверен, он и будет стараться довести свой максимализм до футболистов. Но мы же видим, что «Зенит» очень хорошо укомплектован, у него на каждую позицию по две равноценные и качественные кандидатуры. И иностранцы не «отыгранные», а наоборот – очень перспективные. Руководство «Зенита» делает все, чтобы он стал чемпионом, и что-то с этим поделать кому-либо еще будет очень сложно.

– Но второе место – планка для «Локомотива» реальная?

– Реальная. Но не надо забывать о ЦСКА – хорошей команде, где вся работа поставлена очень четко, только скамейка маленькая. Пара важных игроков получила травмы – и посмотрим, как Виктор Гончаренко будет выходить из этой ситуации.