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Евсеев не верит в чемпионские амбиции «Локомотива»

9 октября 2017, 10:29
8

Тренер «Амкара» Вадим Евсеев не уверен, что «Локомотиву», который его команда обыграла в Москве, удастся навязать борьбу за чемпионское звание «Зениту». При этом он отметил, что второе место железнодорожникам занять вполне по силам.

– «Амкар» – один из всего двух клубов, которому в этом сезоне удалось обыграть «Локомотив», да еще и в Черкизове.

– «Локомотив» в этом сезоне очень организован. По-новому раскрываются многие футболисты – тот же Мануэль Фернандеш. Какое-то время до Семина он вообще уже не тренировался с командой, а при Юрии Павловиче заиграл совсем по-другому. Были проблемы на некоторых позициях – из-за чего, например, «на флажке» пришлось брать того же Эдера. «Локо» не теряет очки, которые другие теряют на ровном месте. Поэтому и идет на втором месте.

– С вами-то потерял.

– Потерял – и после этого стал играть по другой схеме, с четырьмя защитниками. После чего победы пошли, в том числе и крупные.

– Как думаете – может «Локомотив» навязать «Зениту» борьбу за золото, или объективные возможности у вашей бывшей команды вряд ли так высоки?

– Мне бы хотелось, чтобы Палыч поборолся за золото. Уверен, он и будет стараться довести свой максимализм до футболистов. Но мы же видим, что «Зенит» очень хорошо укомплектован, у него на каждую позицию по две равноценные и качественные кандидатуры. И иностранцы не «отыгранные», а наоборот – очень перспективные. Руководство «Зенита» делает все, чтобы он стал чемпионом, и что-то с этим поделать кому-либо еще будет очень сложно.

– Но второе место – планка для «Локомотива» реальная?

– Реальная. Но не надо забывать о ЦСКА – хорошей команде, где вся работа поставлена очень четко, только скамейка маленькая. Пара важных игроков получила травмы – и посмотрим, как Виктор Гончаренко будет выходить из этой ситуации.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Локомотив ЦСКА Евсеев Вадим Семин Юрий
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1507535939
Прагматизм Вадима не может не удивлять. Цепляет фраза......Палыч....будет стараться довести свой максимализм до футболистов. Это ключевая позиция для того поколения - Евсеев, Лоськов..и др.- которую они так берегут , и пытаются передать молодым игрокам. Сами подумайте , за счёт чего Локо может выиграть у Зенита, ЦСКА, Спартака ?
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serppion
1507550955
Евсей уже сделал лужу и поджал хвостик перед Зенитом. Спортсмен хренов.
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карасевщина
1507564611
какой цска, думал хотя бы краснодар в пример приведет, дрочит там в сПерми своей
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Garrincha58
1507569562
многие не верили до последних туров, что Лестер выиграет АПЛ может и у нас такое будет
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bumer_moscow
1507611445
оля
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LokoGoGo
1507636607
Оп, я думал, почему он выскочил из випок после Локо-Динамо... пролетел мимо как пуля
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