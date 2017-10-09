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    Евсеев не верит в чемпионские амбиции «Локомотива»

    Тренер «Амкара» Вадим Евсеев не уверен, что «Локомотиву», который его команда обыграла в Москве, удастся навязать борьбу за чемпионское звание «Зениту». При этом он отметил, что второе место железнодорожникам занять вполне по силам.

    – «Амкар» – один из всего двух клубов, которому в этом сезоне удалось обыграть «Локомотив», да еще и в Черкизове.

    – «Локомотив» в этом сезоне очень организован. По-новому раскрываются многие футболисты – тот же Мануэль Фернандеш. Какое-то время до Семина он вообще уже не тренировался с командой, а при Юрии Павловиче заиграл совсем по-другому. Были проблемы на некоторых позициях – из-за чего, например, «на флажке» пришлось брать того же Эдера. «Локо» не теряет очки, которые другие теряют на ровном месте. Поэтому и идет на втором месте.

    – С вами-то потерял.

    – Потерял – и после этого стал играть по другой схеме, с четырьмя защитниками. После чего победы пошли, в том числе и крупные.

    – Как думаете – может «Локомотив» навязать «Зениту» борьбу за золото, или объективные возможности у вашей бывшей команды вряд ли так высоки?

    – Мне бы хотелось, чтобы Палыч поборолся за золото. Уверен, он и будет стараться довести свой максимализм до футболистов. Но мы же видим, что «Зенит» очень хорошо укомплектован, у него на каждую позицию по две равноценные и качественные кандидатуры. И иностранцы не «отыгранные», а наоборот – очень перспективные. Руководство «Зенита» делает все, чтобы он стал чемпионом, и что-то с этим поделать кому-либо еще будет очень сложно.

    – Но второе место – планка для «Локомотива» реальная?

    – Реальная. Но не надо забывать о ЦСКА – хорошей команде, где вся работа поставлена очень четко, только скамейка маленькая. Пара важных игроков получила травмы – и посмотрим, как Виктор Гончаренко будет выходить из этой ситуации.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2017 10:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 10 октября 2017, 14:56

      Оп, я думал, почему он выскочил из випок после Локо-Динамо... пролетел мимо как пуля

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 октября 2017, 07:57

      оля

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 октября 2017, 20:19

      многие не верили до последних туров, что Лестер выиграет АПЛ может и у нас такое будет

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 9 октября 2017, 18:56

      какой цска, думал хотя бы краснодар в пример приведет, дрочит там в сПерми своей

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 октября 2017, 15:09

      Евсей уже сделал лужу и поджал хвостик перед Зенитом. Спортсмен хренов.

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 10:58

      Прагматизм Вадима не может не удивлять. Цепляет фраза......Палыч....будет стараться довести свой максимализм до футболистов. Это ключевая позиция для того поколения - Евсеев, Лоськов..и др.- которую они так берегут , и пытаются передать молодым игрокам. Сами подумайте , за счёт чего Локо может выиграть у Зенита, ЦСКА, Спартака ?

      2
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред > DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 12:35

      У ЦСКА и Спартака уже выиграл, если ты забыл!

      2
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      ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY > Альфред фаред 9 октября 2017, 13:39

      я вообще имею ввиду, на перспективу.

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