Вадим Евсеев считает, что Джикия может стать капитаном «Спартака»

Джикия это просто удача на нашем трансферном рынке. Вовремя его забрали в Спартак.
Он и играет отлично, и харизмы хватает... Главное пусть продолжает расти.
Тренер «Амкара» Вадим Евсеев выразил мнение, что в будущем защитник Георгий Джикия мог бы стать капитаном «Спартака».
Напомним, что 23-летний футболист до перехода в стан красно-белых выступал за клуб из Перми.
– Удивитесь, если со временем Джикия станет капитаном «Спартака» и игроком сборной на много лет?
– А почему нет? У него хорошие физические данные, он читает игру, достаточно быстр, неуступчив в единоборствах. Потенциал большой. «Спартак» не просто так приглашает игроков.
– Сегодня в «Амкаре» есть люди, которые могут так же безболезненно перейти в топ-клуб и с ходу заиграть там, как Джикия?
– Работаем над этим!