Вадим Евсеев считает, что Джикия может стать капитаном «Спартака»

Тренер «Амкара» Вадим Евсеев выразил мнение, что в будущем защитник Георгий Джикия мог бы стать капитаном «Спартака».

Напомним, что 23-летний футболист до перехода в стан красно-белых выступал за клуб из Перми.

– Удивитесь, если со временем Джикия станет капитаном «Спартака» и игроком сборной на много лет?

– А почему нет? У него хорошие физические данные, он читает игру, достаточно быстр, неуступчив в единоборствах. Потенциал большой. «Спартак» не просто так приглашает игроков.

– Сегодня в «Амкаре» есть люди, которые могут так же безболезненно перейти в топ-клуб и с ходу заиграть там, как Джикия?

– Работаем над этим!