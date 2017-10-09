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    Вадим Евсеев считает, что Джикия может стать капитаном «Спартака»

    Тренер «Амкара» Вадим Евсеев выразил мнение, что в будущем защитник Георгий Джикия мог бы стать капитаном «Спартака».

    Напомним, что 23-летний футболист до перехода в стан красно-белых выступал за клуб из Перми.

    – Удивитесь, если со временем Джикия станет капитаном «Спартака» и игроком сборной на много лет?

    – А почему нет? У него хорошие физические данные, он читает игру, достаточно быстр, неуступчив в единоборствах. Потенциал большой. «Спартак» не просто так приглашает игроков.

    – Сегодня в «Амкаре» есть люди, которые могут так же безболезненно перейти в топ-клуб и с ходу заиграть там, как Джикия?

    – Работаем над этим!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2017 00:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 9 октября 2017, 11:21

      Джикия это просто удача на нашем трансферном рынке. Вовремя его забрали в Спартак.
      Он и играет отлично, и харизмы хватает... Главное пусть продолжает расти.

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 9 октября 2017, 10:20

      Еще лет десять играть будет, все впереди, лишь бы травм не было.

      8
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 9 октября 2017, 10:15

      Нужно искать и окучивать игроков в стране, а не по Бразилии шариться, уговаривая Луанов-Рошей. Джикия с Селиховым, тому пример.

      10
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 9 октября 2017, 10:05

      Характер для капитана подходящий, не представляю Жору, вышедшевшего играть на расслабоне.

      11
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 9 октября 2017, 09:56

      Станет и капитаном, и лидером команды.

      13
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      Рейтинг: +17983

      paracetamol 9 октября 2017, 09:54

      Джикия - единственный, кто нормально играет. Он да Промес.

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 октября 2017, 08:39

      да ,вполне может

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 октября 2017, 08:33

      Настоящий работяга! Отличный игрок!

      7
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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 9 октября 2017, 06:58

      Да, Джикия действительно талантливый футболист!

      7
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      Рейтинг: +17983

      paracetamol > Опорник84 9 октября 2017, 09:56

      Талантливый не талантливый, но совесть имеет, что сейчас большой дефицит, и бабки отрабатывает.

      4
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 9 октября 2017, 00:55

      Джикия заслуживает похвалы за свою самоотдачу,отличный защитник.

      8
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