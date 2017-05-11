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Семин мечтает о появлении нового Евсеева

11 мая 2017, 07:55
2

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своих принципах работы с футболистами. По его словам, он никогда не подстраивается под игроков или обстоятельства. Специалист также отметил, что мечтает о появлении в своей команде игрока, схожего по характеру с Вадимом Евсеевым.

– Когда-то поэт Михаил Танич говорил мне о вас: «Семин знает какие-то секреты человековедения». Каковы они? Вы ведь выигрывали с футболистами и 90-х годов, и 2010-х. А это – абсолютно разные поколения, и тренеру приходится так или иначе под них подстраиваться.

– Ни одному тренеру, думаю, как раз не надо подстраиваться ни под игроков, ни под обстоятельства. Это неправильно. Может, мы потому сейчас и выиграли Кубок, что я ни под кого не подстраивался. Что нужно – это чувствовать текущее направление развития футбола. Вот и все.

И чувствовать футболистов, конечно, нужно тоже. А они в разных поколениях действительно совершенно разные. Говорю о людях, с которыми работал и работаю сам. На мой взгляд, игроки «Локомотива» первого этапа были менее квалифицированными, но более эмоциональными и азартными. Тогда это были лучшие наши качества. Сегодняшнее поколение – более классное в плане техники, тактической подкованности. Но в энергетике, эмоциях, как мне кажется, оно уступает предыдущему.

– Тот же Евсеев когда-то сказал: «Семин с Филатовым сделали меня личностью».

– Евсеев – как раз олицетворение того азарта и духа «Локомотива», о котором я говорю, хоть он и пришел из «Спартака». Сегодня мечтаю о том, чтобы такой игрок оказался в нашей нынешней команде. Только тогда она будет бороться за золотые медали. Потому что мастерства у футболистов много.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Евсеев Вадим Семин Юрий
Комментарии (2)
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firs04
1494486258
Эх мечты! Даже на горизонте не видно такого похожего
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RedGreenHooligan
1494498102
Таких как Вадик( по характеру) 1 на миллион по всему миру, и не всегда они выбирают футбол,а если и выбирают то собраны в топ клубах(
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