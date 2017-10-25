Евсеев: «У команд всегда особый настрой на Кубок России»

Тренер «Амкара» Вадим Евсеев считает Кубок России не связанным с Премьер-лигой турниром. По его словам, на эти матчи команды настраиваются не менее серьезно.

«Результаты в чемпионате не имеют никакого значения для кубковой игры. Это отдельный турнир, и у команд всегда особый настрой на него.

Многие клубы Премьер-лиги уже вылетели из Кубка, но нам все-таки попался оппонент из РФПЛ. Ничего страшного, будем играть на победу. Хотя «Ростов», наверное, подходит к матчу с таким же настроем.

Что касается дальнейших перспектив «Амкара» в Кубке, мы стараемся не заглядывать далеко и идем от матча к матчу. Нужно для начала преодолеть 1/8 финала», – считает Евсеев.

Матч 1/8 финала Кубка России «Ростов» – «Амкар» состоится в среду, 25 октября, в 18:30 по московскому времени.