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    Евсеев: «У команд всегда особый настрой на Кубок России»

    Тренер «Амкара» Вадим Евсеев считает Кубок России не связанным с Премьер-лигой турниром. По его словам, на эти матчи команды настраиваются не менее серьезно.

    «Результаты в чемпионате не имеют никакого значения для кубковой игры. Это отдельный турнир, и у команд всегда особый настрой на него.

    Многие клубы Премьер-лиги уже вылетели из Кубка, но нам все-таки попался оппонент из РФПЛ. Ничего страшного, будем играть на победу. Хотя «Ростов», наверное, подходит к матчу с таким же настроем.

    Что касается дальнейших перспектив «Амкара» в Кубке, мы стараемся не заглядывать далеко и идем от матча к матчу. Нужно для начала преодолеть 1/8 финала», – считает Евсеев.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Ростов» – «Амкар» состоится в среду, 25 октября, в 18:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    25.10.2017 10:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 25 октября 2017, 11:03

      В особенности сейчас,когда вылетели все команды ПЛ.

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