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Евсеев: «У команд всегда особый настрой на Кубок России»

25 октября 2017, 10:17
1

Тренер «Амкара» Вадим Евсеев считает Кубок России не связанным с Премьер-лигой турниром. По его словам, на эти матчи команды настраиваются не менее серьезно.

«Результаты в чемпионате не имеют никакого значения для кубковой игры. Это отдельный турнир, и у команд всегда особый настрой на него.

Многие клубы Премьер-лиги уже вылетели из Кубка, но нам все-таки попался оппонент из РФПЛ. Ничего страшного, будем играть на победу. Хотя «Ростов», наверное, подходит к матчу с таким же настроем.

Что касается дальнейших перспектив «Амкара» в Кубке, мы стараемся не заглядывать далеко и идем от матча к матчу. Нужно для начала преодолеть 1/8 финала», – считает Евсеев.

Матч 1/8 финала Кубка России «Ростов» – «Амкар» состоится в среду, 25 октября, в 18:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Кубок Амкар-Пермь Ростов Евсеев Вадим
Комментарии (1)
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TAGANROG 161
1508918592
В особенности сейчас,когда вылетели все команды ПЛ.
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