Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вадим Евсеев - статистика

Завершил карьеру
8 января 1976 (50)
#16 | Защитник
180 см | 82 кг
Россия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сатурн
19
1
2
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Анжи
1 : 2
20.11.2010
Сатурн
62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Сатурн
2 : 2
12.11.2010
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
05.11.2010
Сатурн
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Сатурн
1 : 1
31.10.2010
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Сатурн
1 : 0
23.10.2010
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Томь
2 : 2
16.10.2010
Сатурн
1' - 58'
25'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Сатурн
0 : 1
03.10.2010
Локомотив
1' - 57'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Зенит
6 : 1
25.09.2010
Сатурн
85' - 90'
86, 86'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Спартак
2 : 1
11.09.2010
Сатурн
1' - 63'
44, 44'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Сатурн
1 : 1
28.08.2010
Крылья Советов
1' - 90'
80'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Рубин
2 : 0
22.08.2010
Сатурн
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Сатурн
0 : 2
14.08.2010
Ростов
1' - 36'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Cибирь
0 : 1
08.08.2010
Сатурн
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Сатурн
1 : 0
30.07.2010
Анжи
1' - 81'
71'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
25.07.2010
Сатурн
1' - 74'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Сатурн
3 : 1
19.07.2010
Спартак-Нальчик
1' - 90'
41'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
ЦСКА
1 : 1
10.07.2010
Сатурн
1' - 69'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Сатурн
0 : 0
18.04.2010
Спартак
1' - 83'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
2 : 1
10.04.2010
Сатурн
1' - 35'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Сатурн
0 : 0
04.04.2010
Рубин
1' - 90'
64, 65'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Ростов
1 : 0
28.03.2010
Сатурн
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Сатурн
1 : 1
20.03.2010
Cибирь
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Алания
1 : 1
14.03.2010
Сатурн
1' - 90'
89, 89'
Главные новости
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
2
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
2
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
1
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
12
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
9
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+