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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Сатурн
Анжи - Сатурн: обзор матча 20 ноября 2010
Анжи
20.11.2010, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Сатурн
69'
Д. Цораев
51'
Э. Махмудов
51'
Э. Махмудов
62'
М. Топич
62'
М. Топич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Сатурн
Замена
Д. Кириченко
️️️️
М. Топич
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Н. Жосан
Замена
В. Соболев
️️️️
А. Иванов
ГОЛ! 1:4!
Д. Цораев
Замена
В. Евсеев
️️️️
А. Каряка
ГОЛ! 0:4!
М. Топич
Пас отдал
Д. Парфенов
ГОЛ! 0:3!
М. Топич
Пас отдал
Д. Парфенов
ГОЛ! 0:2!
Э. Махмудов
Пас отдал
А. Иванов
ГОЛ! 0:1!
Э. Махмудов
Пас отдал
А. Иванов
Желтая карточка
А. Игонин
Желтая карточка
А. Игонин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Марко Топич
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
22
Мирослав Славов
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
16
Вадим Евсеев
ОП
6
Камил Копунек
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-1-3-2
77
Ревишвили
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
33
Хизанейшвили
7
Агаларов
88
Бакаев
23
Жосан
5
Кебе
6
Цораев
12
Стрелков
16
Голенда
4-1-4-1
31
Кински
2
Парфенов
4
Игонин
26
Зелао
55
Нахушев
5
Немов
88
Иванов
28
Кузьмичев
5
Каряка
8
Махмудов
8
Топич
23
Жосан
44
Кухарчук
44
Кухарчук
23
Жосан
88
Иванов
19
Соболев
19
Соболев
88
Иванов
5
Каряка
16
Евсеев
16
Евсеев
5
Каряка
8
Топич
10
Кириченко
10
Кириченко
8
Топич
Остались в запасе
Анжи
Сатурн
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
22
Мирослав Славов
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
6
Камил Копунек
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
22
Мирослав Славов
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
6
Камил Копунек
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Анжи - Сатурн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
В.Волков
Н.Еремин (оба - Москва)
Делегат:
А.Кожухов (Москва)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 13:50 (прямая)
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