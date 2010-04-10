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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Сатурн
Крылья Советов - Сатурн: обзор матча 10 апреля 2010
Крылья Советов
10.04.2010, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Сатурн
11'
А. Бобер
79'
Н. Джорджевич
85'
П. Немов
85'
П. Немов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Сатурн
Замена
С. Ткачев
️️️️
Р. Аджинджал
ГОЛ! 2:2!
П. Немов
ГОЛ! 2:1!
П. Немов
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
Б. Ангбва
ГОЛ! 2:0!
Н. Джорджевич
Желтая карточка
Д. Кириченко
Замена
Н. Джорджевич
️️️️
Г. Дрмич
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Д. Лоськов
Желтая карточка
А. Сапета
Замена
И. Стрелков
️️️️
Е. Савин
Замена
А. Сапета
️️️️
В. Евсеев
ГОЛ! 1:0!
А. Бобер
Пас отдал
О. Самсонов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
33
Горан Дрмич
ПЗ
8
Антон Бобер
(К)
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
11
Бранимир Петрович
АП
36
Олег Самсонов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
16
Вадим Евсеев
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Александр Алхазов
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-4-1-1
31
Лобос
3
Будылин
63
Белозеров
0
Таранов
33
Дрмич
8
Бобер
56
Гриднев
20
Аджинджал
36
Самсонов
11
Петрович
99
Савин
4-2-3-1
31
Кински
4
Ангбва
4
Игонин
26
Зелао
55
Нахушев
5
Немов
16
Евсеев
88
Иванов
10
Лоськов
5
Каряка
26
Якубко
33
Дрмич
79
Джорджевич
79
Джорджевич
33
Дрмич
20
Аджинджал
11
Ткачев
11
Ткачев
20
Аджинджал
99
Савин
12
Стрелков
12
Стрелков
99
Савин
16
Евсеев
41
Сапета
41
Сапета
16
Евсеев
4
Ангбва
7
Бояринцев
7
Бояринцев
4
Ангбва
10
Лоськов
10
Кириченко
10
Кириченко
10
Лоськов
Остались в запасе
Крылья Советов
Сатурн
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Остались в запасе
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Крылья Советов - Сатурн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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