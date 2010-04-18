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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Спартак
Сатурн - Спартак: обзор матча 18 апреля 2010
Сатурн
18.04.2010, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Спартак
Желтая карточка
Р. Нахушев
+2
Замена
А. Сапета
️️️️
В. Евсеев
Замена
И. Саенко
️️️️
А. Шешуков
Замена
Д. Кириченко
️️️️
М. Якубко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
16
Вадим Евсеев
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
80
Ибсон
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
12
Алекс
АП
11
Веллитон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
10
Иван Саенко
ЛП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
4-2-3-1
31
Кински
55
Нахушев
36
Грачев
26
Зелао
4
Ангбва
5
Немов
16
Евсеев
88
Иванов
5
Каряка
7
Бояринцев
26
Якубко
4-1-2-1-2
35
Джанаев
18
Паршивлюк
17
Сухи
25
Йиранек
34
Макеев
7
Шешуков
80
Ибсон
34
Сабитов
12
Алекс
39
Ари
11
Веллитон
16
Евсеев
41
Сапета
41
Сапета
16
Евсеев
26
Якубко
10
Кириченко
10
Кириченко
26
Якубко
7
Шешуков
10
Саенко
10
Саенко
7
Шешуков
Остались в запасе
Сатурн
Спартак
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Сатурн - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
Д. Мосякин
А. Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
А. Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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