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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Ахмат
Сатурн - Ахмат: обзор матча 23 октября 2010
Сатурн
23.10.2010, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
79'
А. Сапета
79'
А. Сапета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Ахмат
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
А. Иванов
ГОЛ! 2:0!
А. Сапета
Пас отдал
М. Топич
ГОЛ! 1:0!
А. Сапета
Пас отдал
М. Топич
Замена
Тиуи
️️️️
Л. Гвазава
Замена
М. Топич
️️️️
Д. Кириченко
Желтая карточка
Э. Бракамонте
Замена
Р. Воробьев
️️️️
К. Копунек
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
А. Каряка
Желтая карточка
А. Каряка
Желтая карточка
К. Копунек
Желтая карточка
П. Немов
20'
Желтая карточка
П. Немов
20'
10'
Желтая карточка
Благо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЛП
8
Маурисио
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
АП
40
Благо
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
8
Марко Топич
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
28
Тиуи
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-1-4-1
31
Кински
55
Нахушев
4
Игонин
26
Зелао
2
Парфенов
5
Немов
5
Каряка
6
Копунек
41
Сапета
88
Иванов
10
Кириченко
4-1-3-1-1
35
Джанаев
40
Уциев
5
Феррейра
8
Омельянчук
33
Ятченко
8
Маурисио
40
Благо
25
Эссаме
13
Лахиялов
6
Гвазава
9
Асильдаров
88
Иванов
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
88
Иванов
6
Копунек
84
Воробьев
84
Воробьев
6
Копунек
10
Кириченко
8
Топич
8
Топич
10
Кириченко
6
Гвазава
28
Тиуи
28
Тиуи
6
Гвазава
9
Асильдаров
19
Бракамонте
19
Бракамонте
9
Асильдаров
Остались в запасе
Сатурн
Ахмат
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Сатурн - Ахмат
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Т.Калугин (Москва)
В.Данченко (Уфа)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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