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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Анжи
Сатурн - Анжи: обзор матча 30 июля 2010
Сатурн
30.07.2010, пятница, 18:45
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
67'
А. Сапета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Анжи
Замена
З. Арзиани
️️️️
Н. Жосан
Замена
П. Немов
️️️️
Э. Махмудов
Замена
Р. Воробьев
️️️️
В. Евсеев
Желтая карточка
Э. Мамаев
Желтая карточка
В. Евсеев
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
А. Каряка
ГОЛ! 1:0!
А. Сапета
Пас отдал
А. Иванов
Замена
Т. Тимонов
️️️️
А. Гаджибеков
Желтая карточка
А. Иванов
Желтая карточка
Зелао
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Замена
Э. Мамаев
️️️️
Г. Илуридзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
3
Али Гаджибеков
ЛП
5
Баи-Ибра Кебе
ОП
23
Николай Жосан
ЦП
7
Камиль Агаларов
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Сатурн
24
Виталий Чилюшкин
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
4-1-4-1
32
Ребров
55
Нахушев
26
Зелао
4
Игонин
4
Ангбва
16
Евсеев
8
Махмудов
41
Сапета
5
Каряка
88
Иванов
10
Кириченко
4-1-4-1
31
Абаев
4
Шукуров
13
Тагирбеков
3
Пекович
16
Квирквелия
5
Кебе
6
Цораев
23
Жосан
7
Агаларов
3
Гаджибеков
21
Илуридзе
8
Махмудов
5
Немов
5
Немов
8
Махмудов
16
Евсеев
84
Воробьев
84
Воробьев
16
Евсеев
5
Каряка
7
Бояринцев
7
Бояринцев
5
Каряка
21
Илуридзе
17
Мамаев
17
Мамаев
21
Илуридзе
23
Жосан
25
Арзиани
25
Арзиани
23
Жосан
3
Гаджибеков
0
Тимонов
0
Тимонов
3
Гаджибеков
Остались в запасе
Сатурн
Анжи
24
Виталий Чилюшкин
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
77
Нукри Ревишвили
ВР
Остались в запасе
24
Виталий Чилюшкин
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Сатурн - Анжи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
И.Барышников
А.Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
А.Спирин (Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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