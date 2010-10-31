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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - ЦСКА
Сатурн - ЦСКА: обзор матча 31 октября 2010
Сатурн
31.10.2010, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
46'
А. Иванов
47'
А. Иванов
39'
Т. Нецид
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - ЦСКА
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Э. Махмудов
Замена
З. Тошич
️️️️
М. Гонсалес
Замена
К. Хонда
️️️️
П. Мамаев
Замена
Б. Ангбва
️️️️
Д. Кириченко
Замена
М. Топич
️️️️
А. Каряка
Пенальти не реализован!
М. Гонсалес
Красная карточка
Р. Нахушев
Красная карточка
Р. Нахушев
Желтая карточка
Д. Парфенов
Желтая карточка
Д. Парфенов
ГОЛ! 2:1!
А. Иванов
Пас отдал
П. Немов
Замена
Д. Шемберас
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:1!
А. Иванов
Пас отдал
П. Немов
Желтая карточка
К. Набабкин
ГОЛ! 0:1!
Т. Нецид
Желтая карточка
Зелао
Желтая карточка
Зелао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
8
Марко Топич
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
4-1-4-1
31
Кински
55
Нахушев
4
Игонин
26
Зелао
2
Парфенов
5
Немов
41
Сапета
5
Каряка
8
Махмудов
88
Иванов
10
Кириченко
4-4-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
26
Секу
10
Мамаев
66
Дзагоев
11
Гонсалес
19
Вагнер Лав
15
Нецид
10
Кириченко
4
Ангбва
4
Ангбва
10
Кириченко
8
Махмудов
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
8
Махмудов
5
Каряка
8
Топич
8
Топич
5
Каряка
66
Дзагоев
5
Шемберас
5
Шемберас
66
Дзагоев
10
Мамаев
3
Хонда
3
Хонда
10
Мамаев
11
Гонсалес
18
Тошич
18
Тошич
11
Гонсалес
Остались в запасе
Сатурн
ЦСКА
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
6
Камил Копунек
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
6
Камил Копунек
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Сатурн - ЦСКА
4
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая); "Россия 2" 19:45 (в записи)
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