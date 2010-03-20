Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Cибирь
Сатурн - Cибирь: обзор матча 20 марта 2010
Сатурн
20.03.2010, суббота, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
73'
А. Иванов
73'
А. Иванов
45+1'
А. Медведев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Cибирь
+1
Желтая карточка
И. Шевченко
Замена
И. Шевченко
️️️️
А. Дегтярев
Замена
Н. Валентич
️️️️
И. Нагибин
Вторая желтая
А. Макаренко
ГОЛ! 2:1!
А. Иванов
Пас отдал
Р. Нахушев
ГОЛ! 1:1!
А. Иванов
Пас отдал
Р. Нахушев
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Шуленин
Желтая карточка
А. Макаренко
Замена
М. Якубко
️️️️
Д. Кириченко
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Медведев
Пас отдал
Т. Чижек
Желтая карточка
А. Шуленин
Желтая карточка
А. Каряка
Желтая карточка
А. Дегтярев
Желтая карточка
А. Каряка
Желтая карточка
А. Сапета
12'
Желтая карточка
А. Сапета
11'
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
Р. Воробьев
Травма
Р. Воробьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
2
Алексей Аравин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ПП
13
Алексей Медведев
(К)
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
3
Никола Валентич
ПЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
4-1-4-1
31
Кински
55
Нахушев
0
Халилович
36
Грачев
4
Ангбва
16
Евсеев
84
Воробьев
5
Каряка
41
Сапета
88
Иванов
10
Кириченко
4-5-1
30
Ковалевски
28
Климавичус
24
Филипенко
4
Выходил
3
Молош
11
Дегтярев
2
Аравин
8
Макаренко
9
Шуленин
22
Чижек
13
Медведев
84
Воробьев
7
Бояринцев
7
Бояринцев
84
Воробьев
10
Кириченко
26
Якубко
26
Якубко
10
Кириченко
Нагибин
3
Валентич
3
Валентич
Нагибин
9
Шуленин
9
Нагибин
9
Нагибин
9
Шуленин
11
Дегтярев
99
Шевченко
99
Шевченко
11
Дегтярев
Остались в запасе
Сатурн
Cибирь
32
Артем Ребров
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
1
Алексей Солосин
ВР
23
Леонид Зуев
АП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
23
Леонид Зуев
АП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Сатурн - Cибирь
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
А. Маляров (Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
Новости команд
Все
Сатурн
Cибирь
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+