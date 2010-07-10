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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Сатурн
ЦСКА - Сатурн: обзор матча 10 июля 2010
ЦСКА
10.07.2010, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Сатурн
28'
А. Дзагоев
7'
Д. Кириченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Сатурн
Замена
В. Соболев
️️️️
А. Иванов
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
Э. Махмудов
Желтая карточка
М. Якубко
Замена
Р. Воробьев
️️️️
В. Евсеев
Замена
М. Красич
️️️️
Т. Нецид
Замена
М. Гонсалес
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
А. Каряка
Желтая карточка
Д. Шемберас
Желтая карточка
Зелао
ГОЛ! 1:1!
А. Дзагоев
Желтая карточка
В. Березуцкий
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кириченко
Пас отдал
А. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Милош Красич
ПП
26
Секу
ПП
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
4-4-2
35
Акинфеев
42
Щенников
6
Березуцкий
24
Березуцкий
14
Набабкин
5
Шемберас
66
Дзагоев
20
Алдонин
10
Мамаев
15
Нецид
17
Гильерме
4-1-4-1
31
Кински
4
Ангбва
4
Игонин
26
Зелао
55
Нахушев
16
Евсеев
88
Иванов
41
Сапета
5
Каряка
8
Махмудов
10
Кириченко
10
Мамаев
11
Гонсалес
11
Гонсалес
10
Мамаев
15
Нецид
17
Красич
17
Красич
15
Нецид
88
Иванов
19
Соболев
19
Соболев
88
Иванов
16
Евсеев
84
Воробьев
84
Воробьев
16
Евсеев
8
Махмудов
7
Бояринцев
7
Бояринцев
8
Махмудов
Остались в запасе
ЦСКА
Сатурн
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча ЦСКА - Сатурн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
С. Хральцов
В. Бобык (оба - Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш футбол" - 15:50 (прямая трансляция)
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