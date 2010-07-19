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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Спартак-Нальчик
Сатурн - Спартак-Нальчик: обзор матча 19 июля 2010
Сатурн
19.07.2010, понедельник, 20:45
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
9'
Д. Кириченко (П)
32'
А. Сапета
41'
Д. Кириченко
69'
М. Бикмаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Спартак-Нальчик
Замена
Э. Махмудов
️️️️
А. Каряка
+2
Вторая желтая
М. Бикмаев
Замена
А. Гошоков
️️️️
Леандро
Замена
М. Якубко
️️️️
Д. Кириченко
Замена
Д. Русич
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Д. Бояринцев
Желтая карточка
Р. Нахушев
ГОЛ! 3:1!
М. Бикмаев
Замена
М. Бикмаев
️️️️
А. Щаницин
Желтая карточка
А. Каряка
ГОЛ! 3:0!
Д. Кириченко
Пас отдал
В. Евсеев
ГОЛ! 2:0!
А. Сапета
Желтая карточка
Д. Бояринцев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кириченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
7
Владислав Хатаженков
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Заурбек Плиев
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
(К)
ПЗ
13
Казбек Гетериев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
11
Роман Концедалов
АП
31
Леандро
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Сатурн
24
Виталий Чилюшкин
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Спартак-Нальчик
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
15
Деян Русич
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
4-1-4-1
32
Ребров
55
Нахушев
4
Игонин
26
Зелао
4
Ангбва
16
Евсеев
88
Иванов
5
Каряка
41
Сапета
7
Бояринцев
10
Кириченко
4-2-2-2
30
Отто
15
Кисенков
5
Васин
3
Плиев
7
Хатаженков
31
Леандро
13
Гетериев
13
Щаницин
11
Концедалов
8
Сирадзе
17
Дядюн
5
Каряка
8
Махмудов
8
Махмудов
5
Каряка
7
Бояринцев
84
Воробьев
84
Воробьев
7
Бояринцев
10
Кириченко
26
Якубко
26
Якубко
10
Кириченко
13
Щаницин
75
Бикмаев
75
Бикмаев
13
Щаницин
8
Сирадзе
15
Русич
15
Русич
8
Сирадзе
31
Леандро
19
Гошоков
19
Гошоков
31
Леандро
Остались в запасе
Сатурн
Спартак-Нальчик
24
Виталий Чилюшкин
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
Главный тренер
Андрей Гордеев
27
Павел Мочалин
ЦЗ
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
18
Олег Шалаев
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
24
Виталий Чилюшкин
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
Остались в запасе
27
Павел Мочалин
ЦЗ
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
18
Олег Шалаев
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Сатурн - Спартак-Нальчик
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Д. Мосякин
А. Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:30 (прямая)
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