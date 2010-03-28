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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Сатурн
Ростов - Сатурн: обзор матча 28 марта 2010
Ростов
28.03.2010, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Сатурн
17'
А. Павленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Сатурн
Замена
С. Иванов
️️️️
Р. Адамов
Травма
Л. Ковель
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Павленко
Замена
Л. Ковель
️️️️
А. Иванов
Замена
Д. Блатняк
️️️️
И. Лебеденко
Замена
Д. Лоськов
️️️️
Д. Бояринцев
Замена
Д. Кириченко
️️️️
М. Якубко
Травма
М. Якубко
Желтая карточка
С. Брызгалов
Желтая карточка
С. Брызгалов
ГОЛ! 1:0!
А. Павленко
Пас отдал
И. Лебеденко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
22
Деян Радич
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Павленко
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
16
Вадим Евсеев
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Ростов
1
Максим Кабанов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-3-1-2
22
Радич
33
Анджелкович
4
Окоронкво
24
Гионеа
8
Черкес
8
Гацкан
24
Кульчий
2
Калачев
8
Павленко
21
Адамов
10
Лебеденко
4-2-3-1
31
Кински
4
Ангбва
36
Грачев
92
Брызгалов
55
Нахушев
5
Немов
16
Евсеев
88
Иванов
5
Каряка
7
Бояринцев
26
Якубко
21
Адамов
99
Иванов
99
Иванов
21
Адамов
10
Лебеденко
19
Блатняк
19
Блатняк
10
Лебеденко
8
Павленко
90
Ахметович
90
Ахметович
8
Павленко
88
Иванов
11
Ковель
11
Ковель
88
Иванов
7
Бояринцев
10
Лоськов
10
Лоськов
7
Бояринцев
26
Якубко
10
Кириченко
10
Кириченко
26
Якубко
Остались в запасе
Ростов
Сатурн
1
Максим Кабанов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
32
Артем Ребров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
1
Максим Кабанов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Олег Протасов
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Ростов - Сатурн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
С. Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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