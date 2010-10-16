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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Сатурн
Томь - Сатурн: обзор матча 16 октября 2010
Томь
16.10.2010, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Сатурн
18'
А. Дзюба
57'
А. Дзюба
25'
А. Каряка
25'
А. Каряка
65'
М. Топич
68'
М. Топич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Сатурн
+2
Желтая карточка
М. Топич
+2
Желтая карточка
М. Топич
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
А. Каряка
Замена
Д. Мацуи
️️️️
А. Харитонов
ГОЛ! 2:4!
М. Топич
Пас отдал
А. Каряка
Замена
М. Топич
️️️️
Д. Кириченко
ГОЛ! 2:3!
М. Топич
Пас отдал
А. Каряка
Желтая карточка
А. Сапета
Желтая карточка
А. Сапета
Замена
К. Копунек
️️️️
В. Евсеев
ГОЛ! 2:2!
А. Дзюба
Замена
Е. Стариков
️️️️
Г. Мазнов
Пенальти не реализован!
А. Дзюба
ГОЛ! 1:2!
А. Каряка
ГОЛ! 1:1!
А. Каряка
Пас отдал
В. Евсеев
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
И. Гультяев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
10
Горан Мазнов
АП
33
Валерий Климов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
16
Вадим Евсеев
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
11
Леонид Ковель
ПЗ
6
Камил Копунек
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
8
Марко Топич
ЦФ
4-4-1-1
35
Парейко
55
Скобляков
37
Йокич
23
Джиоев
35
Гультяев
83
Харитонов
66
Мичков
39
Ковальчук
33
Климов
10
Мазнов
22
Дзюба
4-2-3-1
31
Кински
2
Парфенов
4
Игонин
26
Зелао
55
Нахушев
5
Немов
16
Евсеев
88
Иванов
5
Каряка
41
Сапета
10
Кириченко
83
Харитонов
28
Мацуи
28
Мацуи
83
Харитонов
10
Мазнов
87
Стариков
87
Стариков
10
Мазнов
16
Евсеев
6
Копунек
6
Копунек
16
Евсеев
5
Каряка
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
5
Каряка
10
Кириченко
8
Топич
8
Топич
10
Кириченко
Остались в запасе
Томь
Сатурн
16
Алексей Поляков
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
11
Леонид Ковель
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
11
Леонид Ковель
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Томь - Сатурн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
О.Целовальников (Астрахань)
Д.Мосякин (Москва)
Делегат:
Г.Куличенков (Тула)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая)
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