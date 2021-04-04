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    Алексей Поляков

    Вратарь
    Имя Алексей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Поляков
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Шебекино
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 февраля 1974 (49 лет)
    Рост 187
    Вес 82
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