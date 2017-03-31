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Рыжиков назвал главные качества каждого хорошего вратаря

31 марта 2017, 09:51
3

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о том, кто повлиял на него в детстве, а также оценил главные качества, которые присущи каждому хорошему голкиперу.

«Я всегда хотел быть вратарем. Может, еще повлиял на меня Алексей Поляков, мы с ним жили в одном дворе и частенько вместе играли. Я на него всегда равнялся. Даже было такое, что играли вдвоем против шестерых. Ну у дворового футбола свои правила, иногда непредсказуемые. И в «футбольного козла», я помню, мы с ним играли.

Кстати, мой брат тоже вратарь. Правда, в детстве мы вместе не играли, у нас большая разница в возрасте – 8 лет. Но сейчас иногда, как встречаемся, тренируемся вместе.

Я вот заметил, что у вратарей особенный склад ума. Да и характер тоже. Посудите сами: у вратаря должны быть не только физическая подготовка и некоторые технические данные, но личностные качества, без которых никуда. Это надежность, упорство, трудолюбие, смелость. И в то же время спокойствие, уравновешенность, расчетливость, концентрация. Вот такой симбиоз», – рассказал Рыжиков в интервью welcome2018.com.

Напомним, что Рыжиков и Поляков вместе выступали за «Локомотив» в 2006 году.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Рыжиков Сергей Поляков Алексей
Комментарии (3)
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Nikiforof
1490943782
Отличный игрок и человек. Жаль не так много в сборной поиграл.
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David_Fio
1490945391
Вот кто номер один в стране!
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Serjoga
1490974529
Забыл о самом главном! Реакция и талант! Вот в последнее время только Беленов это понял и словил пару пеналей! А остальные вратари во главе с Акинфеевым не надеясь на свою реакцию (может у них ее уже и нет) начинают играть в угадайку и заваливаться до удара в один из углов.....а мячик летит "парашютом" по центру! В остальном общие нормальные слова!
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