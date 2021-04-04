Поляков вернулся в «Локомотив» и стал тренером вратарей молодежного состава

«Локомотив» объявил о возвращении в клуб бывшего голкипера Алексея Полякова.

Он стал тренером вратарей молодeжного состава.

«Эмоции от возвращения самые положительные. Вернулся, скажем так, домой. Уже в который раз, даже не помню, в какой именно (смеeтся).

Здесь знакома практически каждая дорожка. Могу ходить с закрытыми глазами. Ребят я помню ещe по Академии. Их уровень, конечно же, вырос в разы. Давно их не видел и рад вернуться к работе с ними», – сказал 47-летний специалист.