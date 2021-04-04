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    Поляков вернулся в «Локомотив» и стал тренером вратарей молодежного состава

    «Локомотив» объявил о возвращении в клуб бывшего голкипера Алексея Полякова.

    Он стал тренером вратарей молодeжного состава.

    «Эмоции от возвращения самые положительные. Вернулся, скажем так, домой. Уже в который раз, даже не помню, в какой именно (смеeтся).

    Здесь знакома практически каждая дорожка. Могу ходить с закрытыми глазами. Ребят я помню ещe по Академии. Их уровень, конечно же, вырос в разы. Давно их не видел и рад вернуться к работе с ними», – сказал 47-летний специалист.

    • Будучи футболистом, Поляков выступал за «Локомотив» с 1995 по 2008 год.
    • После завершения карьеры он тренировал вратарей в «Локомотиве», «Локомотиве-2», «Казанке» и «Торпедо».

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    04.04.2021 23:40
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