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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Локомотив
Сатурн - Локомотив: обзор матча 03 октября 2010
Сатурн
03.10.2010, воскресенье, 20:45
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
86'
Д. Лоськов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Локомотив
+3
Желтая карточка
Р. Шишкин
+2
Замена
Д. Траоре
️️️️
Майкон
Желтая карточка
Д. Торбинский
Желтая карточка
А. Кински
Замена
Э. Махмудов
️️️️
А. Каряка
ГОЛ! 0:1!
Д. Лоськов
Пас отдал
Майкон
Желтая карточка
Д. Лоськов
Замена
Родолфо
️️️️
Д. Тарасов
Замена
М. Топич
️️️️
Д. Кириченко
Замена
Д. Торбинский
️️️️
А. Гатагов
Желтая карточка
Д. Грачев
Желтая карточка
Д. Грачев
Замена
К. Копунек
️️️️
В. Евсеев
Желтая карточка
Д. Тарасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
5
Петр Немов
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Вагнер
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
АП
9
Алан Гатагов
ПП
11
Майкон
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
11
Леонид Ковель
ПЗ
22
Жора Оганесян
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Марко Топич
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
0
Хамину Драман
ЛП
15
Драман Траоре
ЦФ
4-2-3-1
31
Кински
2
Парфенов
36
Грачев
4
Игонин
4
Ангбва
16
Евсеев
5
Немов
5
Каряка
84
Воробьев
88
Иванов
10
Кириченко
4-1-3-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
4
Дюрица
25
Баша
55
Янбаев
23
Тарасов
9
Гатагов
88
Глушаков
13
Вагнер
10
Лоськов
11
Майкон
16
Евсеев
6
Копунек
6
Копунек
16
Евсеев
5
Каряка
8
Махмудов
8
Махмудов
5
Каряка
10
Кириченко
8
Топич
8
Топич
10
Кириченко
23
Тарасов
2
Родолфо
2
Родолфо
23
Тарасов
9
Гатагов
6
Торбинский
6
Торбинский
9
Гатагов
11
Майкон
15
Траоре
15
Траоре
11
Майкон
Остались в запасе
Сатурн
Локомотив
22
Жора Оганесян
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
11
Леонид Ковель
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
Остались в запасе
22
Жора Оганесян
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
11
Леонид Ковель
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Сатурн - Локомотив
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
С.Суховерхов (Воронеж)
И.Лапидус (Элиста)
Делегат:
Ю.Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:30 (прямая)
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