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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Ростов
Сатурн - Ростов: обзор матча 14 августа 2010
Сатурн
14.08.2010, суббота, 19:30
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Ростов
1'
Р. Адамов
73'
И. Лебеденко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Ростов
+2
Замена
С. Тумасян
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
А. Каряка
+1
Замена
А. Прошин
️️️️
А. Кульчий
Замена
М. Якубко
️️️️
Д. Кириченко
Замена
М. Ахметович
️️️️
Р. Адамов
ГОЛ! 0:2!
И. Лебеденко
Пас отдал
Р. Адамов
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Э. Махмудов
Красная карточка
Р. Нахушев
Пенальти не реализован!
Д. Кириченко
Желтая карточка
И. Живанович
Замена
А. Сапета
️️️️
В. Евсеев
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Адамов
Пас отдал
А. Павленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
5
Петр Немов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
24
Александр Кульчий
(К)
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
8
Александр Павленко
АП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Сатурн
24
Виталий Чилюшкин
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Ростов
22
Деян Радич
ВР
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
4-2-3-1
32
Ребров
55
Нахушев
36
Грачев
26
Зелао
4
Ангбва
16
Евсеев
5
Немов
8
Махмудов
5
Каряка
88
Иванов
10
Кириченко
4-3-1-2
1
Амельченко
14
Хагуш
15
Живанович
4
Окоронкво
33
Анджелкович
19
Блатняк
8
Гацкан
24
Кульчий
8
Павленко
21
Адамов
10
Лебеденко
8
Махмудов
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
8
Махмудов
16
Евсеев
41
Сапета
41
Сапета
16
Евсеев
10
Кириченко
26
Якубко
26
Якубко
10
Кириченко
8
Павленко
21
Тумасян
21
Тумасян
8
Павленко
24
Кульчий
77
Прошин
77
Прошин
24
Кульчий
21
Адамов
90
Ахметович
90
Ахметович
21
Адамов
Остались в запасе
Сатурн
Ростов
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
24
Виталий Чилюшкин
ВР
84
Роман Воробьев
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
22
Деян Радич
ВР
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
24
Виталий Чилюшкин
ВР
84
Роман Воробьев
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Сатурн - Ростов
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
И. Писанко (Новосибирск)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:10 (прямая)
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