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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Сатурн
Зенит - Сатурн: обзор матча 25 сентября 2010
Зенит
25.09.2010, суббота, 15:00
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
6 : 1
Завершен
Сатурн
25'
А. Кержаков
33'
Данни (П)
34'
Д. Лазович
47'
А. Кержаков
54'
А. Кержаков
83'
А. Розина
45'
Д. Кириченко
45'
Д. Кириченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Сатурн
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Желтая карточка
Б. Ангбва
Желтая карточка
Б. Ангбва
Желтая карточка
В. Евсеев
Желтая карточка
В. Евсеев
Замена
В. Евсеев
️️️️
П. Немов
ГОЛ! 6:2!
А. Розина
Пас отдал
В. Файзулин
Желтая карточка
В. Быстров
Замена
Ф. Мейра
️️️️
Данни
Желтая карточка
Р. Нахушев
Замена
А. Розина
️️️️
А. Кержаков
Желтая карточка
Р. Нахушев
Замена
А. Сапета
️️️️
К. Копунек
Замена
Р. Нахушев
️️️️
Д. Парфенов
Желтая карточка
К. Копунек
Желтая карточка
К. Копунек
ГОЛ! 5:2!
А. Кержаков
Пас отдал
В. Быстров
Желтая карточка
Р. Воробьев
Желтая карточка
Р. Воробьев
ГОЛ! 4:2!
А. Кержаков
Пас отдал
В. Быстров
Замена
В. Файзулин
️️️️
К. Зырянов
ГОЛ! 3:2!
Д. Кириченко
ГОЛ! 3:1!
Д. Кириченко
Желтая карточка
К. Зырянов
Желтая карточка
Зелао
Желтая карточка
Зелао
ГОЛ! 3:0!
Д. Лазович
Пас отдал
А. Кержаков
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Данни
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
Пас отдал
В. Быстров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Марко Топич
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Малафеев
15
Губочан
22
Алвеш
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
27
Лазович
18
Зырянов
34
Быстров
10
Данни
11
Кержаков
4-1-4-1
31
Кински
4
Ангбва
4
Игонин
26
Зелао
2
Парфенов
5
Немов
8
Махмудов
6
Копунек
5
Каряка
84
Воробьев
10
Кириченко
10
Данни
6
Мейра
6
Мейра
10
Данни
18
Зырянов
20
Файзулин
20
Файзулин
18
Зырянов
11
Кержаков
27
Розина
27
Розина
11
Кержаков
2
Парфенов
55
Нахушев
55
Нахушев
2
Парфенов
5
Немов
16
Евсеев
16
Евсеев
5
Немов
6
Копунек
41
Сапета
41
Сапета
6
Копунек
Остались в запасе
Зенит
Сатурн
23
Дмитрий Бородин
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
8
Марко Топич
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
8
Марко Топич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Зенит - Сатурн
3
12
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
12
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Н. Еремин (Москва)
В. Назаров (Невинномысск)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:50 (прямая); "Первый" 15:00 (прямая)
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