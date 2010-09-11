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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Сатурн
Спартак - Сатурн: обзор матча 11 сентября 2010
Спартак
11.09.2010, суббота, 17:30
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сатурн
7'
Веллитон
74'
Веллитон
21'
Д. Кириченко
21'
Д. Кириченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Сатурн
Замена
Ари
️️️️
Веллитон
+2
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Замена
Р. Сабитов
️️️️
Алекс
ГОЛ! 2:2!
Веллитон
Пас отдал
С. Паршивлюк
Желтая карточка
Э. Махмудов
Желтая карточка
Э. Махмудов
Замена
Р. Воробьев
️️️️
В. Евсеев
Замена
Э. Махмудов
️️️️
Д. Бояринцев
Желтая карточка
Д. Парфенов
Желтая карточка
Д. Парфенов
Желтая карточка
Веллитон
Замена
Джано
️️️️
Ибсон
Желтая карточка
В. Евсеев
Желтая карточка
В. Евсеев
Желтая карточка
Б. Ангбва
Желтая карточка
Б. Ангбва
Желтая карточка
Зелао
Желтая карточка
Зелао
ГОЛ! 1:2!
Д. Кириченко
Пас отдал
А. Иванов
ГОЛ! 1:1!
Д. Кириченко
Пас отдал
А. Иванов
ГОЛ! 1:0!
Веллитон
Пас отдал
Э. МакГиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
59
Андрей Иванов
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛВ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
80
Ибсон
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
12
Алекс
(К)
АП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
16
Вадим Евсеев
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
39
Ари
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
11
Леонид Ковель
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
4-2-3-1
31
Дикань
17
Сухи
59
Иванов
2
Пареха
18
Паршивлюк
80
Ибсон
7
Шешуков
46
МакГиди
12
Алекс
23
Комбаров
11
Веллитон
4-2-3-1
31
Кински
4
Ангбва
26
Зелао
36
Грачев
2
Парфенов
5
Немов
16
Евсеев
7
Бояринцев
5
Каряка
88
Иванов
10
Кириченко
12
Алекс
34
Сабитов
34
Сабитов
12
Алекс
80
Ибсон
7
Джано
7
Джано
80
Ибсон
11
Веллитон
39
Ари
39
Ари
11
Веллитон
7
Бояринцев
8
Махмудов
8
Махмудов
7
Бояринцев
16
Евсеев
84
Воробьев
84
Воробьев
16
Евсеев
Остались в запасе
Спартак
Сатурн
30
Сергей Песьяков
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
32
Артем Ребров
ВР
11
Леонид Ковель
ПЗ
6
Камил Копунек
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
32
Никита Баженов
ПП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
11
Леонид Ковель
ПЗ
6
Камил Копунек
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Спартак - Сатурн
2
10
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
10
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
В.Кулагин
Д.Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
Ю.Вергопуло (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:15 (прямая); "Спорт-Плюс" 17:15 (прямая); "Россия 2" 20:00 (в записи)
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