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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Сатурн
Амкар-Пермь - Сатурн: обзор матча 25 июля 2010
Амкар-Пермь
25.07.2010, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Сатурн
23'
Д. Бояринцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Сатурн
Желтая карточка
А. Сапета
Замена
Д. Грачев
️️️️
Б. Ангбва
Травма
Б. Ангбва
Замена
Д. Зинович
️️️️
Э. Махмудов
Замена
Р. Воробьев
️️️️
В. Евсеев
Желтая карточка
В. Калашников
Замена
А. Попов
️️️️
М. Гаал
Замена
️️️️
М. Макагонов
ГОЛ! 0:1!
Д. Бояринцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
2
Михаил Макагонов
ПП
0
Вито
ЦФ
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
9
Александр Субботин
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Сатурн
24
Виталий Чилюшкин
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
84
Роман Воробьев
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
4-4-2
42
Нарубин
13
Гаал
79
Черенчиков
6
Калашников
14
Сираков
28
Гришин
18
Коломейцев
13
Новакович
2
Макагонов
29
Кушев
0
Вито
4-1-4-1
32
Ребров
4
Ангбва
4
Игонин
26
Зелао
55
Нахушев
16
Евсеев
7
Бояринцев
8
Махмудов
41
Сапета
88
Иванов
10
Кириченко
13
Гаал
24
Попов
24
Попов
13
Гаал
4
Ангбва
36
Грачев
36
Грачев
4
Ангбва
8
Махмудов
38
Зинович
38
Зинович
8
Махмудов
16
Евсеев
84
Воробьев
84
Воробьев
16
Евсеев
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Сатурн
1
Игорь Усминский
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
9
Александр Субботин
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
24
Виталий Чилюшкин
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
1
Игорь Усминский
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
9
Александр Субботин
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Остались в запасе
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
24
Виталий Чилюшкин
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Амкар-Пермь - Сатурн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
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Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А.Харламов (Тюмень)
А.Воронцов (Ярославль)
Делегат:
Г.Жафяров (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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