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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Амкар-Пермь
Сатурн - Амкар-Пермь: обзор матча 12 ноября 2010
Сатурн
12.11.2010, пятница, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
48'
М. Топич
49'
М. Топич
65'
А. Каряка
65'
А. Каряка
56'
С. Ристич
89'
Г. Пеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Амкар-Пермь
+2
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
С. Волков
ГОЛ! 4:2!
Г. Пеев
Пас отдал
С. Ристич
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
А. Каряка
Желтая карточка
Э. Махмудов
Желтая карточка
Э. Махмудов
Замена
А. Топчу
️️️️
В. Гришин
Желтая карточка
С. Волков
ГОЛ! 4:1!
А. Каряка
Пас отдал
А. Иванов
ГОЛ! 3:1!
А. Каряка
Пас отдал
А. Иванов
ГОЛ! 2:1!
С. Ристич
Пас отдал
А. Коломейцев
ГОЛ! 2:0!
М. Топич
Пас отдал
А. Иванов
ГОЛ! 1:0!
М. Топич
Пас отдал
А. Иванов
Замена
Р. Воробьев
️️️️
А. Сапета
Замена
М. Топич
️️️️
Д. Кириченко
Желтая карточка
П. Немов
Желтая карточка
П. Немов
Желтая карточка
З. Сираков
Желтая карточка
А. Сапета
Желтая карточка
А. Сапета
Желтая карточка
Д. Кириченко
20'
Желтая карточка
Д. Кириченко
20'
15'
Желтая карточка
В. Гришин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
1
Сергей Волков
АП
7
Георги Пеев
ПП
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
8
Марко Топич
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
0
Лука Жинко
ЦП
10
Андрей Топчу
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Сейчиро Маки
ЦФ
4-1-4-1
31
Кински
55
Нахушев
4
Игонин
26
Зелао
2
Парфенов
5
Немов
8
Махмудов
41
Сапета
5
Каряка
88
Иванов
10
Кириченко
4-4-1-1
1
Усминский
14
Сираков
21
Белоруков
24
Попов
79
Черенчиков
7
Пеев
18
Коломейцев
13
Новакович
28
Гришин
1
Волков
0
Ристич
5
Каряка
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
5
Каряка
41
Сапета
84
Воробьев
84
Воробьев
41
Сапета
10
Кириченко
8
Топич
8
Топич
10
Кириченко
28
Гришин
10
Топчу
10
Топчу
28
Гришин
1
Волков
18
Бурмистров
18
Бурмистров
1
Волков
Остались в запасе
Сатурн
Амкар-Пермь
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
7
Денис Бояринцев
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
9
Сейчиро Маки
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
7
Денис Бояринцев
ПП
Остались в запасе
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
9
Сейчиро Маки
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Сатурн - Амкар-Пермь
8
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
3
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
А.Аверьянов
Д.Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
В.Овчинников (Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:40 (прямая)
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