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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Рубин
Сатурн - Рубин: обзор матча 04 апреля 2010
Сатурн
04.04.2010, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Рубин
Замена
А. Горбанец
️️️️
А. Бухаров
Желтая карточка
С. Навас
Замена
Д. Лоськов
️️️️
А. Каряка
Замена
П. Быстров
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
В. Евсеев
Желтая карточка
В. Евсеев
Замена
Ф. Текке
️️️️
В. Галиулин
Травма
А. Кински
Желтая карточка
Б. Ангбва
Желтая карточка
Б. Ангбва
Травма
С. Рыжиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
16
Вадим Евсеев
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛВ
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Алан Касаев
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
33
Фатих Текке
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
3-2-4-1
31
Кински
4
Игонин
36
Грачев
4
Ангбва
5
Немов
16
Евсеев
7
Бояринцев
5
Каряка
41
Сапета
88
Иванов
26
Якубко
4-3-2-1
1
Рыжиков
32
Баляйкин
3
Салуквадзе
44
Навас
14
Ансальди
37
Семак
15
Муравски
16
Нобоа
11
Касаев
21
Галиулин
11
Бухаров
5
Каряка
10
Лоськов
10
Лоськов
5
Каряка
11
Бухаров
32
Горбанец
32
Горбанец
11
Бухаров
11
Касаев
0
Быстров
0
Быстров
11
Касаев
21
Галиулин
33
Текке
33
Текке
21
Галиулин
Остались в запасе
Сатурн
Рубин
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
0
Евгений Черемисин
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
32
Артем Ребров
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Сатурн - Рубин
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
А. Глот (Ярославль)
М. Новокшонов (Ижевск)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая); "Спорт-Плюс" 16:15 (прямая)
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