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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Cибирь - Сатурн
Cибирь - Сатурн: обзор матча 08 августа 2010
Cибирь
08.08.2010, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Сатурн
86'
П. Немов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Сатурн
Желтая карточка
Т. Выходил
+1
Замена
М. Якубко
️️️️
Д. Кириченко
ГОЛ! 0:1!
П. Немов
Замена
А. Макаренко
️️️️
Л. Зуев
Желтая карточка
Н. Валентич
Замена
П. Немов
️️️️
А. Сапета
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Васильев
Замена
Т. Чижек
️️️️
И. Нагибин
Замена
Д. Грачев
️️️️
А. Игонин
Травма
А. Игонин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
4
Максим Астафьев
ПП
13
Алексей Медведев
(К)
ЛФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Сатурн
24
Виталий Чилюшкин
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
4-4-1-1
1
Солосин
3
Молош
24
Филипенко
4
Выходил
3
Валентич
8
Васильев
9
Нагибин
88
Каньяс
4
Астафьев
23
Зуев
13
Медведев
4-1-4-1
32
Ребров
4
Ангбва
4
Игонин
26
Зелао
55
Нахушев
16
Евсеев
88
Иванов
41
Сапета
5
Каряка
8
Махмудов
10
Кириченко
9
Нагибин
22
Чижек
22
Чижек
9
Нагибин
23
Зуев
8
Макаренко
8
Макаренко
23
Зуев
8
Васильев
7
Беляев
7
Беляев
8
Васильев
4
Игонин
36
Грачев
36
Грачев
4
Игонин
41
Сапета
5
Немов
5
Немов
41
Сапета
10
Кириченко
26
Якубко
26
Якубко
10
Кириченко
Остались в запасе
Cибирь
Сатурн
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
24
Виталий Чилюшкин
ВР
84
Роман Воробьев
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Остались в запасе
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
24
Виталий Чилюшкин
ВР
84
Роман Воробьев
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Cибирь - Сатурн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
В. Волков (Москва)
Делегат:
А. Кожухов (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:10 (прямая)
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