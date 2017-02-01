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    Гаджиев: «Это'О сказал нашим игрокам, что на поле есть одна звезда – команда»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал уход из команды Вадима Евсеева, а также рассказал детали встречи с нападающим Самуэлем Это'О. По словам специалиста, камерунец, выступая за «Анжи», отвечал за дисциплину.

    «Безусловно, Евсеев для меня является потерей. За свое время в клубе он провел очень качественную работу, как и Каряка. Я, думаю, он очень серьезно добавил. Он готов к серьезной работе, пожелал ему всего хорошего. Пока не определились со сменщиком Евсеева.

    Встреча с Это′О? Это моя была инициатива пригласить его на встречу с командой. Просто поехали пообедать и его пригласили. У нас с ним хорошие взаимоотношения. Он по отношению к людям, очень открытый человек. Он больше любит футбол в себе, чем себя в футболе. Он нашим игрокам и сказал, что на поле есть одна звезда – команда. В «Анжи» при Хиддинке все вопросы с дисциплиной висели на камерунце», – сказал Гаджиев.

    Напомним, сегодня стало известно, что Вадим Евсеев возглавил «Текстильщик».

    Источник: Спорт FM

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    01.02.2017 18:07
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