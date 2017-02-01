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  • Гаджиев: «Это'О сказал нашим игрокам, что на поле есть одна звезда – команда»

Гаджиев: «Это'О сказал нашим игрокам, что на поле есть одна звезда – команда»

1 февраля 2017, 18:07

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал уход из команды Вадима Евсеева, а также рассказал детали встречи с нападающим Самуэлем Это'О. По словам специалиста, камерунец, выступая за «Анжи», отвечал за дисциплину.

«Безусловно, Евсеев для меня является потерей. За свое время в клубе он провел очень качественную работу, как и Каряка. Я, думаю, он очень серьезно добавил. Он готов к серьезной работе, пожелал ему всего хорошего. Пока не определились со сменщиком Евсеева.

Встреча с Это′О? Это моя была инициатива пригласить его на встречу с командой. Просто поехали пообедать и его пригласили. У нас с ним хорошие взаимоотношения. Он по отношению к людям, очень открытый человек. Он больше любит футбол в себе, чем себя в футболе. Он нашим игрокам и сказал, что на поле есть одна звезда – команда. В «Анжи» при Хиддинке все вопросы с дисциплиной висели на камерунце», – сказал Гаджиев.

Напомним, сегодня стало известно, что Вадим Евсеев возглавил «Текстильщик».

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Анжи Евсеев Вадим Это'О Самуэль Гаджиев Гаджи
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