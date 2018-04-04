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    Пошкус: «Евсеев активно подтягивает молодежь в основу «Амкара»

    Главный тренер молодежной команды «Амкара» Робертас Пошкус отметил, что главный тренер основной команды Вадим Евсеев уделяет большое внимание молодым игрокам.

    «Мы же все вместе работаем, на базе находимся всегда. Всегда поддерживаем связь друг с другом. А с Вадимом Евсеевым мы вместе играем за команду амкаровских ветеранов. Основа берет наших игроков на тренировки, недавно разговаривали с Евсеевым, кого можно взять из молодых на двусторонку. Вадим Валентинович просматривал также нашу игру с «Зенитом». Он уделяет много внимания молодым футболистам, хорошо к ним относится и потихоньку подтягивает ребят в первую команду», — сказал Пошкус

    «Амкар» в нынешнем сезоне занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России после 23 проведенных матчей.

    Источник: ФК «Амкар»

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    04.04.2018 14:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 апреля 2018, 16:09

      Помню помню такого)очень не плохой был форвард)

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