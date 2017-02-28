Товарищеский матч. Гасилин забил за «Амкар» клубу Евсеева

«Амкар» продолжает подготовку к сезону на сборе в Турции. Сегодня клуб РФПЛ разгромил со счетом 3:0 ивановский «Текстильщик», который возглавляет Вадим Евсеев, ранее работавший помощником главного тренера пермского клуба Гаджи Гаджиева.

Примечательно, что один из голов забил бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин, который на прошлой неделе подписал контракт с «Амкаром».

Товарищеский матч.

Амкар (Пермь) — Текстильщик (Иваново) — 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бодул, 41 (с пенальти); 2:0 – Прокофьев, 71; 3:0 – Гасилин, 90.