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    Евсеев: «Слуцкий обещает сбросить 10 килограммов? А я пойду на чердак и сброшу шифер вниз»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своем отношение к диетам и здоровому образу жизни.

    – Многие на карантине уходят в ЗОЖ. Слуцкий вот обещает сбросить 10 килограммов.

    – А я сейчас пойду на чердак и сброшу шифер вниз.

    – Вы против диет?

    – Всю свою спортивную жизнь занимался диетами. А сегодня могу позволить себе все. Конечно, я понимаю, что надо держать себя в форме. Но пока дайте отдохнуть чуть-чуть.

    – Тренеру в стрессе нужно себя радовать?

    – Смотрите, когда меня назначили главным тренером в Перми, то до игры с «Зенитом» оставалось четыре дня. Я двое суток ничего не ел, похудел на семь килограммов.

    Тогда была мысль играть в четыре защитника по схеме 4-3-3. Потом, чуть подостыв, начал мыслить трезво. Вышли в пять, я ничего не стал менять.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:05
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10677

      vladimir-7 1 час назад

      Похоже у Евсеева совсем плохо с головой, видимо рано сбросил "шифер с чердака".

      0
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      Рейтинг: +3890

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Идиот !

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