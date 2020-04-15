Евсеев: «Слуцкий обещает сбросить 10 килограммов? А я пойду на чердак и сброшу шифер вниз»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своем отношение к диетам и здоровому образу жизни.

– Многие на карантине уходят в ЗОЖ. Слуцкий вот обещает сбросить 10 килограммов.

– А я сейчас пойду на чердак и сброшу шифер вниз.

– Вы против диет?

– Всю свою спортивную жизнь занимался диетами. А сегодня могу позволить себе все. Конечно, я понимаю, что надо держать себя в форме. Но пока дайте отдохнуть чуть-чуть.

– Тренеру в стрессе нужно себя радовать?

– Смотрите, когда меня назначили главным тренером в Перми, то до игры с «Зенитом» оставалось четыре дня. Я двое суток ничего не ел, похудел на семь килограммов.

Тогда была мысль играть в четыре защитника по схеме 4-3-3. Потом, чуть подостыв, начал мыслить трезво. Вышли в пять, я ничего не стал менять.