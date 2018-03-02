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    Радимов – о Евсееве: «Это был игрок со стальными яйцами, сам умирающий на поле и убивающий противника»

    Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о назначении Вадима Евсеева на пост исполняющего обязанности главного тренера «Амкара».

    «Пусть у нас вместо головы был мяч, зато какой! Дерзкие и без тормозов – это команда моей молодости! С правильным конкретным подходом к решению проблемы – когда все против твоих, ты вырываешь победу и сообщаешь в камеру: «**й вам! Знай русского Ивана!»

    Наверняка все слышали, как мы с Евсеевым боролись с КДК и с Марущаком!

    Вадим Евсеев – игрок со стальными яйцами, сам умирающий на поле и убивающий противника. Чего и молодым желаю!

    А завтра «Зенит» играет с «Амкаром». Где и.о. тренером – Евсеев! Смотрим и болеем... Но в этот раз – за «Зенит», – написал Радимов в инстаграме.

    Напомним, что Гаджи Гаджиев сегодня покинул пост главного тренера «Амкара».

    Источник: Instagram

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    02.03.2018 20:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 марта 2018, 10:18

      Нашему футболу не хватает бойцов и это факт !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 09:38

      ну поглядим теперь как у него в роли тренера получиться.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 3 марта 2018, 00:35

      Да, был такой ))) На пару с Сергеем Овчинниковым главные злодеи были в то время))) Всегда ещё ЦСКА троллили. Сейчас таких очень не хватает, не только в РФПЛ, но и вообще. Сейчас все плюшевые и с татушечками.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 марта 2018, 20:57

      да уж раньше были времена а теперь мгновения
      раньше поднимался ... а теперь давление......
      увы увы увы не кому сейчас послать

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 2 марта 2018, 20:54

      он щупал что ли ...

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 2 марта 2018, 20:51

      Сказавши А,надо говорить и Б.
      Канечьна помним ,как тут забыть: Уй вам! ...Знаменито...
      А вот про 2016 год пачиму та умолчал,где Уэльс своей игрой ,по сути ,ответил тем же самым ,даже жестче!

      3
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      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > alex1951 2 марта 2018, 21:21

      Тут пишут не про уельс а про человека который мог такое сказать,те парни бились всегда.Хоть и в марстерстве иногда уступая!Времена поменялись и игроки тоже.Так что параллелей я не вижу.Это моё мнение без обид.

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > alex1951 2 марта 2018, 23:18

      В сборной 2016 года (как и 12 и 14) не было таких мужиков как Евсеев.

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > petrucho-spb 3 марта 2018, 13:08

      Послушай,я все понимаю,но
      нельзя жить прошлым,а то ,так
      и будем помнить только : Уй вам,а оно нам надо?

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