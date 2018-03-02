Радимов – о Евсееве: «Это был игрок со стальными яйцами, сам умирающий на поле и убивающий противника»

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о назначении Вадима Евсеева на пост исполняющего обязанности главного тренера «Амкара».

«Пусть у нас вместо головы был мяч, зато какой! Дерзкие и без тормозов – это команда моей молодости! С правильным конкретным подходом к решению проблемы – когда все против твоих, ты вырываешь победу и сообщаешь в камеру: «**й вам! Знай русского Ивана!»

Наверняка все слышали, как мы с Евсеевым боролись с КДК и с Марущаком!

Вадим Евсеев – игрок со стальными яйцами, сам умирающий на поле и убивающий противника. Чего и молодым желаю!

А завтра «Зенит» играет с «Амкаром». Где и.о. тренером – Евсеев! Смотрим и болеем... Но в этот раз – за «Зенит», – написал Радимов в инстаграме.

Напомним, что Гаджи Гаджиев сегодня покинул пост главного тренера «Амкара».