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  • Радимов – о Евсееве: «Это был игрок со стальными яйцами, сам умирающий на поле и убивающий противника»

Радимов – о Евсееве: «Это был игрок со стальными яйцами, сам умирающий на поле и убивающий противника»

2 марта 2018, 20:38
10

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о назначении Вадима Евсеева на пост исполняющего обязанности главного тренера «Амкара».

«Пусть у нас вместо головы был мяч, зато какой! Дерзкие и без тормозов – это команда моей молодости! С правильным конкретным подходом к решению проблемы – когда все против твоих, ты вырываешь победу и сообщаешь в камеру: «**й вам! Знай русского Ивана!»

Наверняка все слышали, как мы с Евсеевым боролись с КДК и с Марущаком!

Вадим Евсеев – игрок со стальными яйцами, сам умирающий на поле и убивающий противника. Чего и молодым желаю!

А завтра «Зенит» играет с «Амкаром». Где и.о. тренером – Евсеев! Смотрим и болеем... Но в этот раз – за «Зенит», – написал Радимов в инстаграме.

Напомним, что Гаджи Гаджиев сегодня покинул пост главного тренера «Амкара».

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Евсеев Вадим Радимов Владислав
Комментарии (10)
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alex1951
1520013080
Сказавши А,надо говорить и Б. Канечьна помним ,как тут забыть: Уй вам! ...Знаменито... А вот про 2016 год пачиму та умолчал,где Уэльс своей игрой ,по сути ,ответил тем же самым ,даже жестче!
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KARAT777
1520013289
он щупал что ли ...
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Полная Канистра
1520013457
да уж раньше были времена а теперь мгновения раньше поднимался ... а теперь давление...... увы увы увы не кому сейчас послать
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Danish Dynamite
1520026532
Да, был такой ))) На пару с Сергеем Овчинниковым главные злодеи были в то время))) Всегда ещё ЦСКА троллили. Сейчас таких очень не хватает, не только в РФПЛ, но и вообще. Сейчас все плюшевые и с татушечками.
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OfaZavr
1520059108
ну поглядим теперь как у него в роли тренера получиться.
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Zenmaster
1520061538
Нашему футболу не хватает бойцов и это факт !!!
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