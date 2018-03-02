Официально: Гаджиев покинул «Амкар»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил об уходе Гаджи Гаджиева с поста главного тренера.

«Это решение самого Гаджи Муслимовича, которое, к сожалению, мы вынуждены принять. Расставаться всегда тяжело, тем более – с такими людьми и с такими специалистами, как он. «Амкар» благодарен Гаджи Муслимовичу за эти три года, которые, благодаря его усилиям, стали для нашей команды периодом стабильности, сплоченности и уверенности в своих силах. В «Амкаре» все запомнят профессиональные и человеческие советы Гаджиева, а его работоспособность и профессионализм будут примером для каждого из нас.

Перми очень повезло, что Гаджи Муслимович работал в клубе, и мы благодарны ему за тот опыт, который он передал своим помощникам. Гаджиев оставил сплоченный и конкурентоспособный коллектив, которому по силам сохранить Перми место в РФПЛ – у нас есть и сильная команда, и грамотная тренерская бригада, которые наверняка сумеют проявить себя в решающих матчах первенства», – цитирует Резвухина пресс-служба клуба.

Вчера президент «Амкара» Геннадий Шилов попытался убедить Гаджиева остаться.