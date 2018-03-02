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Официально: Гаджиев покинул «Амкар»

2 марта 2018, 13:31
8

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил об уходе Гаджи Гаджиева с поста главного тренера.

«Это решение самого Гаджи Муслимовича, которое, к сожалению, мы вынуждены принять. Расставаться всегда тяжело, тем более – с такими людьми и с такими специалистами, как он. «Амкар» благодарен Гаджи Муслимовичу за эти три года, которые, благодаря его усилиям, стали для нашей команды периодом стабильности, сплоченности и уверенности в своих силах. В «Амкаре» все запомнят профессиональные и человеческие советы Гаджиева, а его работоспособность и профессионализм будут примером для каждого из нас.

Перми очень повезло, что Гаджи Муслимович работал в клубе, и мы благодарны ему за тот опыт, который он передал своим помощникам. Гаджиев оставил сплоченный и конкурентоспособный коллектив, которому по силам сохранить Перми место в РФПЛ – у нас есть и сильная команда, и грамотная тренерская бригада, которые наверняка сумеют проявить себя в решающих матчах первенства», – цитирует Резвухина пресс-служба клуба.

Вчера президент «Амкара» Геннадий Шилов попытался убедить Гаджиева остаться.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (8)
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zigbert
1519987749
За его работу можно сказать только одно "Спасибо".
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paracetamol
1519990538
Давно пора. Там реально Евсеев заправляет вместо старикашки.
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сапёр75
1519991239
Статистика вроде не плохая : 63 матча,22 победы,21 ничья,20 поражений. Спасибо и здоровья !!!
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baden69
1519991748
Сейчас Евсеев поставит всех в позу "бегущего египтянина" и Амкар, к сожалению, перейдет в ФНЛ.
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Владимирыч
1519993653
Благодарим, Гаджи Муслимович, за Селихова и Джикию. Большое Вам спасибо.
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Татарин за ЦСКА
1519994616
Удачи в дальнейшем,Гаджи
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dok66
1519998065
Потеря для Амкара . Что там сможет Евсеев , очень туманно ...
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OfaZavr
1520005555
что правда то правда эти годы Амкар был стабилен и с ним было любому сопернику непросто, жаль что решил уйти.
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