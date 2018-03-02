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    Официально: Гаджиев покинул «Амкар»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил об уходе Гаджи Гаджиева с поста главного тренера.

    «Это решение самого Гаджи Муслимовича, которое, к сожалению, мы вынуждены принять. Расставаться всегда тяжело, тем более – с такими людьми и с такими специалистами, как он. «Амкар» благодарен Гаджи Муслимовичу за эти три года, которые, благодаря его усилиям, стали для нашей команды периодом стабильности, сплоченности и уверенности в своих силах. В «Амкаре» все запомнят профессиональные и человеческие советы Гаджиева, а его работоспособность и профессионализм будут примером для каждого из нас.

    Перми очень повезло, что Гаджи Муслимович работал в клубе, и мы благодарны ему за тот опыт, который он передал своим помощникам. Гаджиев оставил сплоченный и конкурентоспособный коллектив, которому по силам сохранить Перми место в РФПЛ – у нас есть и сильная команда, и грамотная тренерская бригада, которые наверняка сумеют проявить себя в решающих матчах первенства», – цитирует Резвухина пресс-служба клуба.

    Вчера президент «Амкара» Геннадий Шилов попытался убедить Гаджиева остаться.

    Источник: ФК «Амкар»

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    02.03.2018 13:31
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 18:45

      что правда то правда эти годы Амкар был стабилен и с ним было любому сопернику непросто, жаль что решил уйти.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 марта 2018, 16:41

      Потеря для Амкара . Что там сможет Евсеев , очень туманно ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 15:43

      Удачи в дальнейшем,Гаджи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч 2 марта 2018, 15:27

      Благодарим, Гаджи Муслимович, за Селихова и Джикию. Большое Вам спасибо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 2 марта 2018, 14:55

      Сейчас Евсеев поставит всех в позу "бегущего египтянина" и Амкар, к сожалению, перейдет в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 2 марта 2018, 14:47

      Статистика вроде не плохая : 63 матча,22 победы,21 ничья,20 поражений. Спасибо и здоровья !!!

      3
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 2 марта 2018, 14:35

      Давно пора. Там реально Евсеев заправляет вместо старикашки.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 13:49

      За его работу можно сказать только одно "Спасибо".

      2
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