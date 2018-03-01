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    Президент «Амкара» приехал на тренировку, чтобы убедить Гаджиева остаться

    Президент «Амкар» Геннадий Шилов прибыл на тренировку клуба.

    Согласно «Спорт день за днем», он поговорит с главным тренером Гаджи Гаджиевым и спортивным директором Денисом Масловым об их возможном уходе. Шилов надеется сохранить тренера до конца сезона.

    Напомним, вчера Гаджиев сказал, что решил покинуть пермский клуб. По ходу сезона несколько раз сообщалось о финансовых проблемах «Амкара».

    Ранее стало известно, что сменить Гаджиев в должности может его помощник Вадим Евсеев.

    После 20 туров чемпионата России пермяки занимают 13 место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.03.2018 14:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3

      Joni 2 марта 2018, 13:49

      Как вы, ранее комментировавшие, представляете себе квалифицированному работнику работать за бесплатно? Это же не реально. Мне кажется таких не бывает. Все мы нуждаемся в питании, оплата услуг, забота о родственниках. И естественно, что такие специалисты не будут работать за небольшую обычную зарплату. Хорошему специалисту - хорошую зарлплату. Работа тренера очень сложна

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 22:50

      Евсеев не зря ушел из ивановского Текстильщика.

      0
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      Рейтинг: +26

      cent59 1 марта 2018, 19:00

      Гоните его быстрей и подальше ! -сколько раз он команды бросал в тяжёлой ситуации ? - и сейчас почуял начало конца и бежит

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 марта 2018, 18:43

      ну если только гарантиями стабильности, а так если решил то скорее всего уйдет.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 1 марта 2018, 16:11

      проблемы с деньгами и сразу сваливает..потерпел бы осталось нечего до конца турнира

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      Рейтинг: +1155

      fhnv > simoron81 1 марта 2018, 18:04

      видимо старичок на несколько жизней денег решил скопить

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 14:39

      Интересно,интересно как пройдут переговоры!!!

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