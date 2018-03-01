Президент «Амкара» приехал на тренировку, чтобы убедить Гаджиева остаться

Как вы, ранее комментировавшие, представляете себе квалифицированному работнику работать за бесплатно? Это же не реально. Мне кажется таких не бывает. Все мы нуждаемся в питании, оплата услуг, забота о родственниках. И естественно, что такие специалисты не будут работать за небольшую обычную зарплату. Хорошему специалисту - хорошую зарлплату. Работа тренера очень сложна
Президент «Амкар» Геннадий Шилов прибыл на тренировку клуба.
Согласно «Спорт день за днем», он поговорит с главным тренером Гаджи Гаджиевым и спортивным директором Денисом Масловым об их возможном уходе. Шилов надеется сохранить тренера до конца сезона.
Напомним, вчера Гаджиев сказал, что решил покинуть пермский клуб. По ходу сезона несколько раз сообщалось о финансовых проблемах «Амкара».
Ранее стало известно, что сменить Гаджиев в должности может его помощник Вадим Евсеев.
После 20 туров чемпионата России пермяки занимают 13 место в турнирной таблице.