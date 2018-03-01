Президент «Амкара» приехал на тренировку, чтобы убедить Гаджиева остаться

Президент «Амкар» Геннадий Шилов прибыл на тренировку клуба.

Согласно «Спорт день за днем», он поговорит с главным тренером Гаджи Гаджиевым и спортивным директором Денисом Масловым об их возможном уходе. Шилов надеется сохранить тренера до конца сезона.

Напомним, вчера Гаджиев сказал, что решил покинуть пермский клуб. По ходу сезона несколько раз сообщалось о финансовых проблемах «Амкара».

Ранее стало известно, что сменить Гаджиев в должности может его помощник Вадим Евсеев.

После 20 туров чемпионата России пермяки занимают 13 место в турнирной таблице.