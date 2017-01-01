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    Евсеев – о неудачах «Уфы» на старте сезона: «Надо признать, что нам катастрофически не хватает игроков»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражения от «Рубина» объяснил плохую игру своей команды недостатком игроков и плотном календарем матчей.

    «Вчера был тяжелый вечер. Надо публично признать, что «Уфе» сейчас катастрофически не хватает игроков.

    В недельном цикле проблем было бы меньше, но сейчас другой календарь. Имею ввиду не только соперников, с которыми играем на старте сезона: матчи против топ-клубов идут подряд. В первую очередь, речь о режиме игр через 3-4 дня.

    «Уфа» рассталась с шестью игроками основного состава. Рад за ребят, но для нас это слишком большие потери. Понятно, что стратегия клуба в том, чтобы растить футболистов и отпускать их на повышение. Но сейчас нужно усиление или хотя бы пополнение команды.

    Впереди очередной вызов – ждем в гости Динамо. Потом будет пауза на матчи сборных – можно будет перезарядить батарейки, чтобы сражаться дальше. Рук не опускаем, работаем», – написал Евсеев в инстаграме.

    • «Уфа» в 5-м туре проиграла «Рубину» на выезде со счетом 0:3.
    • Команда идет в РПЛ на 13-м месте, набрав четыре очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6355

      Борат 12 минут назад

      5 туров а эта рыла уже плачется !!!
      Стыдно за него и пищевик вонючий ! Гыгы
      Уфу в пердив с рылами !!! Гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7936

      paracetamol 29 минут назад

      Не хватает игроков, зачем продаешь?

      0
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      Рейтинг: +28

      Есь Казарский 51 минуту назад

      Скоро придётся Вадику самому бегать...

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