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  • Евсеев – о неудачах «Уфы» на старте сезона: «Надо признать, что нам катастрофически не хватает игроков»

Евсеев – о неудачах «Уфы» на старте сезона: «Надо признать, что нам катастрофически не хватает игроков»

27 августа 2020, 13:21
4

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражения от «Рубина» объяснил плохую игру своей команды недостатком игроков и плотном календарем матчей.

«Вчера был тяжелый вечер. Надо публично признать, что «Уфе» сейчас катастрофически не хватает игроков.

В недельном цикле проблем было бы меньше, но сейчас другой календарь. Имею ввиду не только соперников, с которыми играем на старте сезона: матчи против топ-клубов идут подряд. В первую очередь, речь о режиме игр через 3-4 дня.

«Уфа» рассталась с шестью игроками основного состава. Рад за ребят, но для нас это слишком большие потери. Понятно, что стратегия клуба в том, чтобы растить футболистов и отпускать их на повышение. Но сейчас нужно усиление или хотя бы пополнение команды.

Впереди очередной вызов – ждем в гости Динамо. Потом будет пауза на матчи сборных – можно будет перезарядить батарейки, чтобы сражаться дальше. Рук не опускаем, работаем», – написал Евсеев в инстаграме.

  • «Уфа» в 5-м туре проиграла «Рубину» на выезде со счетом 0:3.
  • Команда идет в РПЛ на 13-м месте, набрав четыре очка.

Источник: Инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (4)
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Есь Казарский
1598524243
Скоро придётся Вадику самому бегать...
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paracetamol
1598525590
Не хватает игроков, зачем продаешь?
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Закат ЕдРа
1598529722
Вангую, что Уфа даст Спартаку 6 очков)) ой, уже не выйдет)))
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