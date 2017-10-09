Евсеев зарабатывает в «Амкаре» в три раза больше, чем в «Текстильщике»

В начале сентября этого года в «Амкар» вернулся Вадим Евсеев. Он сменил кресло главного тренера «Текстильщика» на должность помощника тренера в Перми.

– Ваша зарплата в «Текстильщике» и «Амкаре» сильно различается?

– Еще переходя в Иваново, я рассказывал, что по сравнению с Пермью в три раза потерял в зарплате. Теперь, соответственно, столько же и приобрел. Условия те же, что были в первый раз.

– На какой срок заключили контракт с «Амкаром»?

– На год.

– Летом вы получили лицензию Pro. Сложный процесс?

– На категории В и А было и дольше, и сложнее. А когда полтора года учишься на Pro, много времени проводишь в активном общении и обмене информацией с коллегами, у каждого из которых уже есть определенный опыт работы на высоком уровне. Завершающий этап учебы дался легко и позитивно, время пролетело незаметно. Приятно было общаться с тренерами, c которыми сидели за партой, – Сергеем Семаком, Игорем Симутенковым, Дмитрием Ананко, Александром Масловым, Юрием Матвеевым, Михаилом Галактионовым... Огромное спасибо всем преподавателям и руководителям ВШТ, профессорам – Андрею Лексакову, Михаилу Полишкису. Защитил диплом – и теперь имею право возглавлять любой клуб, в том числе и Премьер-лиги.