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  • Евсеев зарабатывает в «Амкаре» в три раза больше, чем в «Текстильщике»

Евсеев зарабатывает в «Амкаре» в три раза больше, чем в «Текстильщике»

9 октября 2017, 06:17
2

В начале сентября этого года в «Амкар» вернулся Вадим Евсеев. Он сменил кресло главного тренера «Текстильщика» на должность помощника тренера в Перми.

– Ваша зарплата в «Текстильщике» и «Амкаре» сильно различается?

– Еще переходя в Иваново, я рассказывал, что по сравнению с Пермью в три раза потерял в зарплате. Теперь, соответственно, столько же и приобрел. Условия те же, что были в первый раз.

– На какой срок заключили контракт с «Амкаром»?

– На год.

– Летом вы получили лицензию Pro. Сложный процесс?

– На категории В и А было и дольше, и сложнее. А когда полтора года учишься на Pro, много времени проводишь в активном общении и обмене информацией с коллегами, у каждого из которых уже есть определенный опыт работы на высоком уровне. Завершающий этап учебы дался легко и позитивно, время пролетело незаметно. Приятно было общаться с тренерами, c которыми сидели за партой, – Сергеем Семаком, Игорем Симутенковым, Дмитрием Ананко, Александром Масловым, Юрием Матвеевым, Михаилом Галактионовым... Огромное спасибо всем преподавателям и руководителям ВШТ, профессорам – Андрею Лексакову, Михаилу Полишкису. Защитил диплом – и теперь имею право возглавлять любой клуб, в том числе и Премьер-лиги.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Текстильщик Евсеев Вадим
Комментарии (2)
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сапёр75
1507526352
Давай набирайся опыта у Деда,потом его заменишь)
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paracetamol
1507531959
Пришел Евсеев и Амкар сражу стал побеждать. Почему-то....
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