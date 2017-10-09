Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Евсеев зарабатывает в «Амкаре» в три раза больше, чем в «Текстильщике»

    В начале сентября этого года в «Амкар» вернулся Вадим Евсеев. Он сменил кресло главного тренера «Текстильщика» на должность помощника тренера в Перми.

    – Ваша зарплата в «Текстильщике» и «Амкаре» сильно различается?

    – Еще переходя в Иваново, я рассказывал, что по сравнению с Пермью в три раза потерял в зарплате. Теперь, соответственно, столько же и приобрел. Условия те же, что были в первый раз.

    – На какой срок заключили контракт с «Амкаром»?

    – На год.

    – Летом вы получили лицензию Pro. Сложный процесс?

    – На категории В и А было и дольше, и сложнее. А когда полтора года учишься на Pro, много времени проводишь в активном общении и обмене информацией с коллегами, у каждого из которых уже есть определенный опыт работы на высоком уровне. Завершающий этап учебы дался легко и позитивно, время пролетело незаметно. Приятно было общаться с тренерами, c которыми сидели за партой, – Сергеем Семаком, Игорем Симутенковым, Дмитрием Ананко, Александром Масловым, Юрием Матвеевым, Михаилом Галактионовым... Огромное спасибо всем преподавателям и руководителям ВШТ, профессорам – Андрею Лексакову, Михаилу Полишкису. Защитил диплом – и теперь имею право возглавлять любой клуб, в том числе и Премьер-лиги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2017 06:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17983

      paracetamol 9 октября 2017, 09:52

      Пришел Евсеев и Амкар сражу стал побеждать. Почему-то....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 9 октября 2017, 08:19

      Давай набирайся опыта у Деда,потом его заменишь)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11