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    Евсеев вернулся в тренерский штаб «Амкара»

    Российский специалист Вадим Евсеев, возглавлявший до августа текущего года «Текстильщик», вернулся в тренерский штаб «Амкара».

    «За это время мы соскучились по Вадиму Валентиновичу, а Вадим Валентинович соскучился по Премьер-лиге. Евсеев прекрасно работал в Иваново, но все должны понимать, что его уровень – это, безусловно, РФПЛ. Надеюсь, что его возвращение в тренерский штаб Гаджиева придаст «Амкару» тот импульс, которого нашим футболистам, возможно, не хватало на старте сезона. Напрасно говорят, что нельзя войти дважды в одну реку – возвращение Евсеева в «Амкар» наверняка станет событием со знаком плюс как для Клуба, так и для самого Вадима Валентиновича», – заявил исполнительный директор пермяков Денис Маслов.

    Евсеев работал в тренерском штабе «Амкара» в 2015-2016 годах.

    Источник: ФК «Амкар»

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    03.09.2017 18:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 4 сентября 2017, 10:25

      Мы по ему скучали ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 3 сентября 2017, 18:53

      Взял и бросил Текстильщик в середине сезона!

      -1
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