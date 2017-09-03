Евсеев вернулся в тренерский штаб «Амкара»

Российский специалист Вадим Евсеев, возглавлявший до августа текущего года «Текстильщик», вернулся в тренерский штаб «Амкара».

«За это время мы соскучились по Вадиму Валентиновичу, а Вадим Валентинович соскучился по Премьер-лиге. Евсеев прекрасно работал в Иваново, но все должны понимать, что его уровень – это, безусловно, РФПЛ. Надеюсь, что его возвращение в тренерский штаб Гаджиева придаст «Амкару» тот импульс, которого нашим футболистам, возможно, не хватало на старте сезона. Напрасно говорят, что нельзя войти дважды в одну реку – возвращение Евсеева в «Амкар» наверняка станет событием со знаком плюс как для Клуба, так и для самого Вадима Валентиновича», – заявил исполнительный директор пермяков Денис Маслов.

Евсеев работал в тренерском штабе «Амкара» в 2015-2016 годах.