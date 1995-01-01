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    Le10sport: ЦСКА договорился с «Ниццей» об аренде Данило

    Полузащитник Данило продолжит карьеру в ЦСКА, утверждают во Франции. Россияне договорились с «Ниццей» об аренде бразильца до конца сезона с опцией выкупа.

    Если ЦСКА захочет выкупить Данило, то заплатит 10 миллионов евро.

    • Ранее сообщалось, что Данило за полгода в ЦСКА получит 1,6 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Данило провел за «Ниццу» 5 матчей.
    • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

    Агент хавбека «Ниццы» Данило: «Мы близки к соглашению с ЦСКА по аренде с правом выкупа»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Le10sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14968

      vladimir-7 2 часа назад

      Ну что же, посмотрим Данило в аренде.

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