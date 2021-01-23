Le10sport: ЦСКА договорился с «Ниццей» об аренде Данило

Полузащитник Данило продолжит карьеру в ЦСКА, утверждают во Франции. Россияне договорились с «Ниццей» об аренде бразильца до конца сезона с опцией выкупа.

Если ЦСКА захочет выкупить Данило, то заплатит 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Данило за полгода в ЦСКА получит 1,6 миллиона евро.

В текущем сезоне Данило провел за «Ниццу» 5 матчей.

Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

Агент хавбека «Ниццы» Данило: «Мы близки к соглашению с ЦСКА по аренде с правом выкупа»